Автозаём: что это такое и как работает.

Это заём под залог автомобиля — услуга, которая позволяет получить нужную сумму денег в день обращения, при этом вы можете продолжить пользоваться автомобилем.
Неважно, на что вам понадобились деньги, автозаймы выдаются на любые цели: ремонт, путешествие, лечение, образование и другие неотложные нужды.
В первую очередь, скоростью получения финансов: среднее время оформления займа — 28 минут. Во-вторых, списком требуемых для заключения договора документов: всё, что вам потребуется для автозайма — паспорт, паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации транспортного средства. Кроме того, получить заем под залог авто можно при наличии действующих кредитов и даже если кредитная история испорчена.
Автомобиль остается у владельца, им можно пользоваться, как и раньше. В том случае, если вы хотите получить максимально возможную сумму денег, компания может предложить вам и второй вариант — оставить автомобиль на охраняемой стоянке, но это зависит от ваших пожеланий.
Условия получения займа максимально прозрачные и досконально прописаны в договоре займа. Сумма займа определяется после осмотра и оценки автомобиля специалистами компании. Подробные условия выдачи займа, включая процентную ставку, максимальную сумму и срок кредитования предварительно можно узнать на сайте vashinvestor.ru, либо у менеджера компании.
Сделать это можно быстро — заполнить заявку на сайте, ответить по телефону на вопросы специалиста компании и получить предварительное решение. Посещение офиса и встреча с менеджером компании нужна для визуальной оценки автомобиля и подписания документов. Деньги можно получить в этот же день.
При оформлении займа менеджер сформирует вам гибкий вариант оплаты — оплата процентов весь период действия договора и последним платежом основной долг, либо аннуитетными платежами — постепенно погашая основной долг вместе с процентами за пользование. Вносить платежи можно через личный кабинет на сайте и в офисах компании.
Таким образом, автозаём — это дополнительная возможность финансирования, которой могут воспользоваться автовладельцы при возникновении денежных вопросов.
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Сайт: vashinvestor.ru
Займы предоставляет ООО «Микрокредитная компания «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru. E-mail: info@vashinvestor.ru.
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