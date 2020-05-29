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«Ажиотажная партия»: в Сибири запустили производство пломбира с гречкой

Новосибирская фабрика мороженого «Полярис» объявила о создании мороженого с гречкой.

Мороженое.
Мороженое.
Из открытых источников в Интернете

Производитель уверяет, что к внедрению гречневой крупы в рецептуру мороженого его подтолкнул «весенний ажиотаж» с гречкой. В итоге фабрика «Полярис» дополнила свою линейку продукции пломбиром с гречневым проделом.

«В каждую тонну пломбира замешано 50 килограммов первоклассной гречки, которая предварительно отварена», — утверждают технологи.

По их словам, соединяясь с мороженым, гречка делает его еще более «нежным и воздушным, наполняет легким гречневым ароматом», пишет Тайга.инфо.

Новый продукт создан для «активных дегустаторов, креативных смешивателей и неутомимых гурманов-экспериментаторов», заявили на фабрике.

Этот сорт пломбира будет доступен только летом 2020 года.

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