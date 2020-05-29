«Ажиотажная партия»: в Сибири запустили производство пломбира с гречкой

Производитель уверяет, что к внедрению гречневой крупы в рецептуру мороженого его подтолкнул «весенний ажиотаж» с гречкой. В итоге фабрика «Полярис» дополнила свою линейку продукции пломбиром с гречневым проделом.
«В каждую тонну пломбира замешано 50 килограммов первоклассной гречки, которая предварительно отварена», — утверждают технологи.
По их словам, соединяясь с мороженым, гречка делает его еще более «нежным и воздушным, наполняет легким гречневым ароматом», пишет Тайга.инфо.
Новый продукт создан для «активных дегустаторов, креативных смешивателей и неутомимых гурманов-экспериментаторов», заявили на фабрике.
Этот сорт пломбира будет доступен только летом 2020 года.