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Азиатско-Тихоокеанский банк одним из первых в России представил своим клиентам мобильный платежный сервис Mir Pay

Держатели карт АТБ платежной системы «Мир» смогут одними из первых воспользоваться новой услугой — бесконтактная оплата с помощью смартфона.

Карта АТБ "Мир".
Карта АТБ "Мир".
Источник: Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО)

Воспользоваться сервисом смогут держатели карт «Мир» — обладатели любых смартфонов на Android (начиная от версии 6.0) с поддержкой технологии NFC.

Зарегистрировать в Mir Pay для оплаты со смартфона можно любую карту «Мир» — как контактную, так и бесконтактную, предварительно скачав приложение Mir Pay, которое уже доступно в Play Market.

Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, достаточно просто разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay для этого не обязательно.

Александр Парамонов,
директор банка по розничному бизнесу Азиатско-Тихоокеанского банка:

Без сомнения, бесконтактная оплата с помощью смартфона — услуга весьма востребованная. Азиатско-Тихоокеанский банк входит в топ-20 российских банков -эмитентов карт «Мир». Только в прошлом году нами было выпущено более 80 тысяч карт данной платежной системы. Мы всегда идем в ногу со временем и стремимся к тому, чтобы наши клиенты в полной мере могли пользоваться всеми современными сервисами.

Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен.

В настоящее время банки завершают подготовку своих устройств для приема бесконтактного «Мира», и во втором полугодии 2019 года воспользоваться Mir Pay можно будет в любом POS-терминале с функцией приема бесконтактной оплаты.

Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО). Генеральная лицензия № 1810 от 4 августа 2015 г.

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