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Азиатско-Тихоокеанский банк представил новый краткосрочный вклад в рублях «Пара мандаринов» со ставкой до 7,4% годовых

Открыть вклад можно на 120 дней или 182 дня. Процентная ставка варьируется от 6,8 до 7,4 процентов годовых в зависимости от срока вклада. Минимальная сумма — 5 000 рублей, максимальная сумма — не ограничена

Фото предоставлено Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО)

Чем больше срок вклада, тем выше доходность:

  • 120 дней — 6,8% годовых
  • 182 дня — 7,4% годовых

Предложение доступно в интернет-банке и мобильном банке, также открыть вклад можно во всех отделениях АТБ.

«Пара мандаринов» — это один из самых выгодных краткосрочных вкладов на российском рынке. Мы совместили оптимальные условия: минимальную сумму всего от 5 000 рублей, небольшой срок и повышенную процентную ставку. Это наше сезонное предложение для действующих и потенциальных клиентов, которые планируют накопить денежные средства к новогодним праздникам. Название «Пара мандаринов» — символично: на китайском оно означает «деньги». В Поднебесной существует традиция дарить пару мандаринов на Новый год с пожеланиями финансового благополучия и процветания", — прокомментировала директор департамента развития вкладных и комиссионных продуктов Василина Винниченко.

Подробную информацию и полные условия можно получить о вкладе «Пара мандаринов» — по ссылке, в отделениях Банка АТБ и по телефону 8−800−775−8888 (звонок по России бесплатный)

В АТБ действует сразу несколько вкладов, доходность которых вы можете самостоятельно рассчитать на сайте банка, воспользовавшись онлайн — калькулятором. Введите сумму, валюту, срок, иные условия, и калькулятор рассчитает максимальный доход из подходящих вариантов. Напомним, что в августе банк повысил процентные ставки по всей линейке рублевых вкладов для физических лиц.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все депозиты застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Остались вопросы? Поможем! 8−800−775−8888 (звонок по России бесплатный).

Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО)

Универсальная лицензия ЦБ РФ № 1810 от 02.12.2020 г.

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