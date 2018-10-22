Азиатско-Тихоокеанский банк представил новый вклад «Золотой» с повышенной процентной ставкой

Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый сезонный вклад «Золотой» с выгодными условиями. Открыть депозит можно с 16 октября в рублях на срок 6 месяцев, минимальная сумма — 50 000 рублей, максимальная не ограничена. Ставка по вкладу составляет 7,7% годовых. Депозит не подразумевает пополнения и частичного снятия. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке вклада «Личный счет» (до востребования). Выплата процентов и суммы вклада осуществляется в конце срока хранения вклада.

Александр Парамонов,

директор Азиатско-Тихоокеанского банка по розничному бизнесу:

Для наших клиентов мы всегда стремимся предложить лучший продукт из существующих на финансовом рынке. Вклады АТБ можно по праву считать одними из самых выгодных, так как каждый депозит традиционно входит в топ предложений с высокой доходностью. Вклад «Золотой» не стал исключением, мы не только увеличили процентную ставку, но и разработали условия при которых клиент сможет получить максимальную выгоду за короткий срок.

Также для клиентов Азиатско-Тихоокеанского банка доступен вклад «Золотой Онлайн», который можно оформить, не выходя из дома, воспользовавшись мобильным приложением или компьютером. Подробнее о вкладе — здесь.

Сейчас в АТБ действует шесть тарифных планов, три из которых можно оформить онлайн — с повышенной ставкой. Процентная ставка варьируется от 5% годовых до 8% годовых в рублях в зависимости от суммы и срока вклада. Каждый вклад от Азиатско-Тихоокеанского банка имеет свои преимущества благодаря индивидуальным условиям и высокой процентной ставке. Перед оформлением вклада банк предлагает своим клиентам воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте банка www.atb.su. Введите сумму, срок, параметры выплаты процентов и калькулятор рассчитает максимальный доход из подходящих вариантов.

Полные условия вклада «Золотой»: ориентировочный сегмент — все категории клиентов; валюта вклада — рубли; мин. сумма к размещению — 50 000 руб; максимальная сумма вклада — не ограничена; процентная ставка: 7,70% годовых; вклад пролонгируемый на тот же срок на условиях вклада «Сохрани» с минимальной суммой вклада от 5 000 рублей, с начислением процентов по ставке, действующей в Банке по вкладу «Сохрани» с минимальной суммой вклада от 5 000 рублей на день перезаключения Договора (Нового заключения Договора); выплата процентов — в конце срока; в случае досрочного возвращения вклада в течение основного срока хранения вклада по требованию Вкладчика проценты по вкладу начисляются из расчета процентной ставки по вкладу «Личный счет». В случае досрочного возвращения вклада в течение срока хранения вклада по требованию Вкладчика после пролонгации (нового заключения Договора) проценты по вкладу начисляются в соответствии с условиями досрочного расторжения Договора по вкладу «Сохрани» с минимальной суммой вклада от 5 000 рублей.