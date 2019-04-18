Азиатско-Тихоокеанский банк снизил процентную ставку по кредиту «Большие деньги»

АТБ снизил процентную ставку до 12,5% годовых, в случае предоставления в залог недвижимого имущества при кредитовании свыше 60 месяцев, на сумму кредита от 3 до 10 млн рублей. При оформлении кредита на срок до 5 лет и сумме от 1 до 3 млн рублей процентная ставка составит — 14,5% годовых.
Кроме того, в АТБ есть возможность оформить «Большие деньги», предоставив в качестве обеспечения поручительство физического или юридического лица, либо залог транспортного средства. При сумме кредита от 700 тысяч до 1 500 тысяч рублей на срок от 13 до 60 месяцев, процентная ставка составит — 16,5% годовых.
Важно отметить, что изменения коснулись не только процентной ставки, но и максимальной суммы кредита. Ранее по тарифному плану «Большие деньги» заемщики могли получить максимальную сумму до 5 млн рублей. Сейчас сумма кредита составляет — 10 млн рублей.
Александр Парамонов,
директор по розничному бизнесу Азиатско-Тихоокеанского банка:
Мы не только снизили процентную ставку, но и изменили условия получения кредита. Нами были упрощены требования к поручительству супруга или супруги при учете платежеспособности заемщика. Кредит «Большие деньги» поможет воплотить в жизнь по-настоящему большие мечты и цели.
Оставить заявку можно в отделении банка, на официальном сайте: www.atb.su, или по телефону 8−800−775−88−88 (звонок по России бесплатный).
Полная информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита по тарифному плану «Большие деньги с обеспечением»
|
Наименование продукта/модификации/ тарифного плана/программы кредитования
|
ТП «Большие деньги с обеспечением»
|
Вид кредита
|
Потребительский кредит
|
Цель кредита
|
Нецелевой (На любые потребительские цели)
|
Подразделения сети/Точки продаж, реализующие кредитный продукт
|
Все подразделения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
|
Вид заёмщика
|
Физические лица
|
Минимальная сумма кредита
|
700 000 рублей
|
Максимальная сумма кредита
|
5 000 000 рублей
|
Валюта, в которой предоставляется кредит
|
Рубли Российской Федерации
|
Диапазон сроков кредита
|
от 13 (тринадцати) до 120 (ста двадцати) месяцев с шагом в один месяц
|
Срок
|
Сумма
|
Залог
|
Процентная ставка (в процентах годовых)
|
От 13 до 60 мес.
|
От 700 000 1 500 000 рублей
|
Транспортное средство/поручительство ФЛ, ЮЛ
|
17,5%
|
От 13 до 60 мес.
|
От 1 000 000 до 3 000 000 рублей
|
Недвижимое имущество
|
16,5%
|
От 61 до 120 мес.
|
От 3 000 000 до 5 000 000 рублей
|
Недвижимое имущество
|
14,5%
|
Диапазон полной стоимости кредита, в процентном и денежном выражении
|
14,490% - 17,572% годовых
73 348,48 руб. — 4 512 157,85 руб.
|
Подтверждение доходов
|
Все доходы, учитываемые при рассмотрении возможности кредитования Заемщика, должны быть подтверждены документально за последние 6 мес.
|
Обеспечение
|
Обязательное предоставление обеспечения в виде залога имущества, которое в обязательном порядке должно удовлетворять требованиям к обеспечению, согласно паспорта продукта.
Если при расчете платежеспособности участвуют доходы супруга (и), без которых Заемщик самостоятельно не проходит по платежеспособности, то обязательно требуется оформление поручительства супруга (и).
Неустойка (штраф, пеня). В случае нарушения обязательств по Договору с Заемщика может быть взыскана неустойка в суммах и порядке, определенных Сторонами в соответствии с законодательством РФ и Индивидуальными условиями Договора.
|
Ограничения
|
Кредитование собственников бизнеса/ИП возможно только в случае, если Заёмщик так же является наемным работником в сторонней организации. При этом доход от собственного бизнеса/ИП (в том числе, если этот бизнес/ИП супруга (-ги) Заемщика) не учитывается при расчете платежеспособности
|
Срок рассмотрения кредитной заявки
|
До 3 рабочих дней, в случае необходимости запроса у Заёмщика дополнительных документов срок может быть увеличен
|
Требования к обеспечению и вид
|
Залоговая стоимость закладываемого имущества должна составлять не менее суммы, рассчитанной по формуле: сумма кредита + сумма начисленных процентов за 9 месяцев + 10% от суммы кредита
|
Поручительство физического лица
|Аналогично требованиям к Заемщику и Залогодателю утвержденных настоящим документом
|
Поручительство юридического лица
|
На территории населённого пункта в котором расположен Банк/ подразделения Банка /при условии удаленности не более 50 км от населенного пункта, в котором расположено подразделение Банка. При сумме кредита до 2 000 000 рублей (включительно) при 100% обеспеченности залогом ликвидных транспортных средств и/или ликвидного недвижимого имущества, а также при сумме кредита свыше 2 000 000 рублей только при 100% обеспеченности ликвидным недвижимым имуществом допускается удаленность до 100 км. от населенного пункта в котором расположено подразделение Банка.
В среднем за последние 3 месяца до даты обращения за кредитом.
|
Движимое имущество:
|
|
Недвижимое имущество:
|
Жилое недвижимое имущество:
Нежилое недвижимое имущество:
|
Земля:
|
|Особенности оформления залога, предоставляемого третьими лицами
|В случае если предоставляемое в залог имущество принадлежит полностью либо в части (доля в праве собственности) третьему лицу (не Заемщику), то с такими лицами заключается как договор залога, так и договор поручительства.
|
Наименование кредитора, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа, контактный телефон, по которому осуществляется связь с кредитором, официальный сайт, номер лицензии на осуществление банковских операций.
|
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество). Генеральная лицензия № 1810 ЦБ РФ, ОГРН: 1022800000079, ИНН: 2801023444, БИК: 041012765, Кор. счет №: 30101810300000000765 в Отделении по Амурской области Дальневосточного ГУ ЦБ РФ. Местонахождение Банка и место нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, Амурская 225. Контактный тел.: 8 800 775 8888 (звонок по России бесплатный). Сайт Банка: www.atb.su.
|
Требования к Заемщику и Залогодателю, которые установлены кредитором, и выполнение которых является обязательным для предоставления потребительского кредита.
|
Основные
|
Заемщик
|
Залогодатель
|
1. Гражданство Российской Федерации
2. Регистрация и фактическое место жительства Заёмщика находится на территории обслуживания Банком, допускается нахождение вне территории обслуживания Банком для Заёмщиков, имеющих положительную кредитную историю в Банке.
3. При отсутствии постоянной регистрации обязательно наличие временной регистрации, срок которой не меньше срока действия Договора
4. Возраст Заёмщика не менее 25 лет (на момент оформления Кредита) и не более 65 лет (на момент окончания действия Договора) включительно
|
5. Для лиц, занятых на сезонных видах работ, а также работающих вахтовым методом, возможно только при наличии у Заёмщика положительной кредитной истории в Банке и супруга (-и) с постоянным ежемесячным доходом, превышающим прожиточный минимум, утвержденный приказом по Банку, при этом Банк имеет право потребовать предоставление обеспечения.
6. Официальное место работы и постоянный источник дохода, позволяющий обслуживать оформляемый кредит
7. Подтвержденный доход не менее 50 000 рублей в мес.
8. Стаж на текущем месте работы не менее 6 мес.
|
|
Исключения/Дополнительные условия
|
Условия, при которых Кредит не предоставляется
|
Исключения/Дополнительные условия, при выполнении которых Кредит может быть предоставлен
|
Регистрация или фактическое место жительства Заёмщика находится вне территории обслуживания Банком
|
За исключением категории Заёмщиков «клиенты с положительной кредитной историей в Банке»
|
Кредитование лиц, занятых на сезонных видах работ, а также работающих вахтовым методом, без обеспечения и подтверждения доходов
|
Кредитование возможно только при наличии у Заявителя положительной кредитной истории в Банке и Супруга (-и) с постоянным ежемесячным доходом, превышающим прожиточный минимум, утвержденный приказом по Банку, при этом суммарная задолженность Заёмщика перед Банком (с учетом вновь оформляемого кредита) не превышает ЛНЗ1.
|
Заёмщик проявляет признаки девиантного (отклоняющегося от общепризнанных норм) поведения.
К такому поведению относятся нарушение норм морали, правил поведения, употребление алкогольных, токсических средств, действия и поступки, выражающиеся в преступных уголовно-наказуемых деяниях/совершении правонарушения.
|
Нет
|
Заёмщик/члены его семьи имеют просроченную задолженность в Банке
|
Оформление Кредита возможно после погашения просроченной задолженности
|
Заёмщик не соответствует признакам платежеспособности
|
Нет
|
Наличие у Заёмщика нерабочей группы инвалидности
|
Нет
|
Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении потребительского кредита, в том числе для оценки кредитоспособности Заемщика.
|
1. Паспорт гражданина РФ
• если Клиент является пенсионером и отсутствует возможность оперативного получения справки о получении пенсии, размер пенсии допускается подтверждать выпиской с карточного счета клиента, заверенной печатью подразделения и подписью работника кредитной организации, выдавшего выписку, при этом в выписке обязательно должно быть указано назначение платежа, позволяющее однозначно идентифицировать, что поступления являются пенсией Клиента.
• если у Клиента отсутствует возможность оперативного получения справки о заработной плате, размер его заработной платы допускается подтверждать выпиской с зарплатного карточного счета клиента, заверенной печатью подразделения и подписью работника кредитной организации, выдавшего выписку, при этом в выписке обязательно должно быть указано назначение платежа, позволяющее однозначно идентифицировать, что поступления являются заработной платой Клиента.
4. *Копия трудовой книжки или трудового договора, заверенных уполномоченным лицом работодателя, с обязательным указанием даты заверения и печатью)/служебного удостоверения/пропуска с фотографией работников МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, ФСКН, ФМС, суда, прокуратуры, службы судебных приставов, таможенной службы/ удостоверения офицера или военного билета для военнослужащих (за исключением участника зарплатного проекта).
5. Заявление на предоставление кредита (заполняется Кредитным экспертом в электронном виде при обращении Заёмщика)
6. В случае наличия сомнений в принадлежности паспорта предъявителю, возможно запросить у Заёмщика дополнительный документ, удостоверяющий личность в соответствии с «Инструкцией по предоставлению потребительских кредитов/потребительских кредитов (с лимитом кредитования) в «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
7. Документы по обеспечению в соответствии с требованиями «Инструкции по предоставлению потребительских кредитов/потребительских кредитов (с лимитом кредитования) в «Азиатско-Тихоокеанский Банк)».
*- необходимо для предоставления супругом (гой) Клиента, в случае если в заявке учитывается доход супруга (ги) Клиента при расчете платежеспособности.
|
Требования к документу, подтверждающему доход*
|
Справка по форме Банка/работодателя должна иметь:
Если у ИП отсутствует круглая печать, справка заверяется исключительно подписью ИП.
Справка 2 НДФЛ должна содержать:
Выписка со счета кредитной организации должна иметь:
Справка из пенсионного фонда о назначении пенсии
Копия трудовой книжки
Документ НЕ должен содержать каких-либо помарок, которые делают данный документ не читаемым.
Данные Клиента, указанные в справке/выписке должны совпадать с данными, указанными в копии трудовой книжки (наименование организации/ИП), и с данными в паспорте (ФИО, дата рождения, серия и № паспорта, место прописки).
|
Срок, в течение которого заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита.
|
Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью или частично, уведомив об этом кредитора до истечения установленного Договором срока его предоставления.
|
Срок действия решения о предоставлении кредита
|
30 календарных дней
|
Способ предоставления потребительского кредита
|
Наличными или перечислением в безналичном порядке на счет платежной (банковской) карты или перечислением в безналичном порядке на иной счет
|
Иные договоры, требуемые для заключения или исполнения Договора.
|
Заключение между Сторонами договора банковского счета (на основании которого Заемщику Банком открывается ТБС/СКС (при отсутствии у Заемщика действующего СКС в Банке, на который Заемщик желает зачислить кредит), элементы которого содержатся в Договоре, что делает Договор смешанным, содержащим элементы договора банковского счета и договора потребительского Кредита.
|
Дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование Кредитом, или порядок ее определения
|
Дата, следующая за датой выдачи Заёмщику Кредита
|
Периодичность платежей Заемщика при возврате потребительского кредита, уплате процентов и иных платежей по Кредиту
|
Ежемесячно аннуитетными платежами
|
Бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по Договору.
|
Внесение денежных средств на ТБС через терминалы самообслуживания Банка, перевод через работодателя Заемщика, перевод со счёта в Банке на ТБС Заемщика.
|
Порядок погашения Кредита.
Возможность и условия досрочного погашения
|
Согласно Индивидуальным условиям Договора «Потребительский кредит»
|
Способы возврата Заемщиком потребительского кредита, и уплаты процентов по нему.
|
Погашение Заемщиком обязательств по Договору (в т.ч. при досрочном частичном или полном возврате Кредита) производится посредством внесения денежных средств в сумме обязательства на ТБС Заемщика через терминалы самообслуживания Банка; также возможен перевод через работодателя Заемщика, перевод со счёта в Банке на ТБС Заемщика, перевод денежных средств через ФГУП «Почта России», иные кредитные организации (по предусмотренным ими тарифам).
Могут использоваться иные, не противоречащие законодательству РФ способы.
Заемщик вносит на ТБС денежные средства любыми из перечисленных выше способов, при этом он обязан учесть время, затрачиваемое на безналичное перечисление денежных средств, выходные и праздничные дни.
|
Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение Договора «Потребительский кредит».
|
Помимо предусмотренных законодательством РФ мер ответственности Банком применяются также следующие: за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Заемщиком по Договору обязательств по возврату Кредита и (или) уплате процентов на сумму Кредита взимается штраф в размере 700 рублей единовременно при образовании просроченной задолженности, начисляется пеня в размере 3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки (при этом размер неустойки не может превышать 20% годовых в случае, если по условиям Договора на сумму кредита проценты за соответствующий период нарушения обязательств начисляются).
За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Заемщиком по Договору обязательств по возврату Кредита и (или) уплате процентов в случае, если обязательства Заемщика по Договору обеспечены ипотекой, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере ключевой ставки Банка России, установленной на день заключения Договора, с суммы просроченного платежа за период просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, по дату погашения Просроченной кредитной задолженности по Договору (включительно) — если по условиям Договора проценты за соответствующий период нарушения исполнения обязательств начисляются.
|
Уступка Банком третьим лицам прав (требований) по Договору.
|
Заемщик вправе запретить уступку Банком третьим лицам прав (требований) по Договору.
|
Подсудность споров по искам кредитора к заемщику.
|
Неурегулированные споры по искам Банка к Заемщику, разрешаются в суде по месту получения Заемщиком оферты (предложения заключить Договор).
|
Виды и суммы иных платежей Заемщика по Договору потребительского кредита
|
При наличии соответствующего волеизъявления Заемщика ему могут быть оказаны Банком следующие услуги, не являющиеся обязательными для заключения или исполнения Договора: платеж за выдачу дубликата или восстановление утерянного Договора, договоров обеспечения в размере 10 000 рублей за один Договор; предлагаемый платеж за осуществление Банком мероприятий при составлении дополнительного соглашения к Договору по внесению изменений по инициативе Заемщика в условия Договора потребительского кредита (уменьшение срока возврата Кредита, продление срока возврата Кредита (пролонгация) и (или) отсрочка платежа по основному долгу в размере 1500 рублей (плата взимается за услугу вне зависимости от количества измененных параметров Договора одновременно), а при изменении даты погашения Кредита 500 рублей (плата взимается за услугу вне зависимости от количества измененных параметров Договора одновременно); Плата за предоставление справок, содержащих информацию о размере текущей задолженности Заемщика перед Банком по Договору, о датах и размерах произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору, размерах предстоящих платежей Заемщика по Кредиту с переменной процентной ставкой, о произведенных платежах, иные сведения указанные в Договоре, в размере 500 рублей при запросе указанной информации более одного раза в месяц; платеж за внесение денежных средств на ТБС (СКС) через терминалы самообслуживания производится бесплатно, плата Банку за пополнение ТБС Заемщика денежными средствами через кассу Банка составляет 150 рублей.
Оказание услуги Банком производится в случае выражения Заемщиком волеизъявления на пользование определенной услугой.
Оплата услуг должна быть произведена до момента оказания Банком услуг.
|
Перевод денежных средств с ТБС, используемого для выдачи кредита, в другую кредитную организацию**:
|
в пользу юридического лица в рамках целевого кредитования;
|
Не применимо
|
в пользу физического лица для получения суммы кредита в населенных пунктах, где отсутствуют подразделения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).
|
** в остальных случаях плата за перевод денежных средств взимается по тарифам, действующим в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на момент совершения операций.
|
Курс иностранной валюты в случае, если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств Банком третьему лицу, указанному Заемщиком при предоставлении Кредита, отличается от валюты, в которой предоставлен Кредит
|
При переводе денежных средств Банком третьему лицу, указанному Заемщиком, конвертация валюты Кредита в валюту перевода осуществляется по курсу, установленному Банком на день выполнения операции
|
Информация о возможном увеличении суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной ставки, а также информация о том, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем, и информация о повышенных рисках Заемщика, получающего доходы в валюте, отличной от валюты Кредита.
|
Возможно увеличение суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной ставки. Изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем. Имеются повышенные риски Заемщика, получающего доходы в валюте, отличной от валюты кредита.
|
Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия Договора потребительского кредита
|
Общие условия договора потребительского кредита закреплены в формулярах «Общие условия потребительского кредитования в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (Приложение 3 к Универсальному договору банковского обслуживания в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)), размещённых в местах приема заявлений на предоставление потребительского кредита (в отделениях Банка и иных местах приема заявлений на предоставление потребительского кредита), на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.atb.su и могут быть представлены Заемщику по его требованию на бумажном носителе.
|
Примечания
|
1 — Лимит необеспеченной задолженности
-
ОСОБЕННОСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.
Осуществлять ВЗНОС для погашения кредита необходимо ежемесячно, не позднее даты, указанной в графике погашения Кредита, являющего неотъемлемой частью Договора. Если дата погашения выпадает на выходной/ праздничный день/на не существующую дату, Клиент должен внести денежные средства в счет погашения кредита не позднее следующего рабочего дня.
Пример: дата предоставления кредита 05.03.2018, сумма кредита 1 000 000 рублей на 60 мес. под 20% в год, аннуитетный платеж составит 26 493,88 рублей, который необходимо вносить не позднее 5 числа каждого месяца.
При погашении кредита при себе обязательно необходимо иметь паспорт, а также Договор или последнюю квитанцию об оплате. Если указанных документов не имеется, то плательщик может оплатить ежемесячный взнос, указав специалисту Банка фамилию, имя, отчество и адрес прописки на момент получения кредита.
Если Вы решите произвести частичное/полное досрочное гашение по кредиту, Вам необходимо предварительно письменно уведомить Банк (для этого необходимо обратиться к специалисту Банка).
Например, в случае если Ваш ежемесячный платеж составляет 50 000 р., при внесении 150 000 р. (при отсутствии просроченной задолженности), Ваши денежные средства в размере 50 000 р. распределятся в счет погашения планового платежа, оставшиеся 100 000 р. в счет частично-досрочного гашения по кредиту, согласно условиям Вашего Договора, при этом срок окончания действия договора будет на 2 месяца раньше, чем по графику.
При этом данные изменения параметров договора не освобождают вас от оплаты следующего ежемесячного платежа.
— В случае если Вы внесли денежные средства в объеме, большем суммы ежемесячного платежа по Кредиту без предварительного письменного уведомления Банка, то данный платеж не признается досрочным гашением Кредита и внесенная сумма списывается в размере ежемесячного платежа по Кредиту, оставшаяся сумма будет распределяться в размере ежемесячного платежа в течение следующих месяцев.
— Чтобы закрыть кредит досрочно (осуществить последний платеж), обязательно обратитесь к специалисту Банка для уточнения суммы платежа и оформления уведомления о полном досрочном погашении кредита.
В случае задержки платежа (и образования просроченной задолженности):
Необходимо оперативно обратиться к специалисту в любом подразделении Банка за расчетом необходимой суммы для погашения, т.к. согласно Вашему Договору Вы ОБЯЗАНЫ будете УПЛАТИТЬ НЕУСТОЙКУ и штраф.
Возможно получение предварительной информации по телефону 8 800 77 53 755.
Как избежать образования просроченной задолженности и лишних трат по кредиту?
Если Вы не МОЖЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПЛАТИТЬ кредит (уехали в отпуск или командировку, по состоянию здоровья и др.) МЫ Вам ПРЕДЛАГАЕМ:
— Заранее зачислить/перевести сумму, достаточную для осуществления двух и более платежей по кредиту;
— Поручить своему представителю внести Ваши денежные средства в счет погашения кредита.
При погашении через отделения нашего Банка Вашему представителю достаточно иметь в наличии Ваш Договор или точные его реквизиты (дату и номер Договора, сумму кредита, фамилию, имя, отчество заемщика).
-В случае если погашение кредита осуществляется в отделении Банка региона, отличного от региона оформления кредита, денежные средства необходимо вносить за 5 дней до срока, указанного в Договоре.
При погашении через отделения сторонних банков, ФГУП «Почта», необходимо также знать точные реквизиты Банка-получателя.
ВАЖНО!
!Если Вы взяли на свое имя кредит для друга, знакомого и т.д., согласно условиям Договора, Ответственность за погашение кредита по Договору возлагается на Вас.
!Если Ваш кредит обеспечен залогом, Банк вправе осуществлять периодические проверки наличия и состояния предмета залога.
!Допуская образование просроченной задолженности, Вы портите кредитную историю в Банке как свою, так и членов Вашей семьи, что усложнит получение кредита в дальнейшем не только в нашем Банке, но и во всех Банках РФ.
!При наличии положительной кредитной истории Банк может предоставить определенные льготы при получении кредита.