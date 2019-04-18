Азиатско-Тихоокеанский банк снизил процентную ставку по кредиту «Большие деньги»

Наименование кредитора, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа, контактный телефон, по которому осуществляется связь с кредитором, официальный сайт, номер лицензии на осуществление банковских операций. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество). Генеральная лицензия № 1810 ЦБ РФ, ОГРН: 1022800000079, ИНН: 2801023444, БИК: 041012765, Кор. счет №: 30101810300000000765 в Отделении по Амурской области Дальневосточного ГУ ЦБ РФ. Местонахождение Банка и место нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, Амурская 225. Контактный тел.: 8 800 775 8888 (звонок по России бесплатный). Сайт Банка: www.atb.su.

Требования к Заемщику и Залогодателю, которые установлены кредитором, и выполнение которых является обязательным для предоставления потребительского кредита. Основные Заемщик Залогодатель

1. Гражданство Российской Федерации 2. Регистрация и фактическое место жительства Заёмщика находится на территории обслуживания Банком, допускается нахождение вне территории обслуживания Банком для Заёмщиков, имеющих положительную кредитную историю в Банке. 3. При отсутствии постоянной регистрации обязательно наличие временной регистрации, срок которой не меньше срока действия Договора 4. Возраст Заёмщика не менее 25 лет (на момент оформления Кредита) и не более 65 лет (на момент окончания действия Договора) включительно

5. Для лиц, занятых на сезонных видах работ, а также работающих вахтовым методом, возможно только при наличии у Заёмщика положительной кредитной истории в Банке и супруга (-и) с постоянным ежемесячным доходом, превышающим прожиточный минимум, утвержденный приказом по Банку, при этом Банк имеет право потребовать предоставление обеспечения. 6. Официальное место работы и постоянный источник дохода, позволяющий обслуживать оформляемый кредит 7. Подтвержденный доход не менее 50 000 рублей в мес. 8. Стаж на текущем месте работы не менее 6 мес.

Исключения/Дополнительные условия Условия, при которых Кредит не предоставляется Исключения/Дополнительные условия, при выполнении которых Кредит может быть предоставлен

Регистрация или фактическое место жительства Заёмщика находится вне территории обслуживания Банком За исключением категории Заёмщиков «клиенты с положительной кредитной историей в Банке»

Кредитование лиц, занятых на сезонных видах работ, а также работающих вахтовым методом, без обеспечения и подтверждения доходов Кредитование возможно только при наличии у Заявителя положительной кредитной истории в Банке и Супруга (-и) с постоянным ежемесячным доходом, превышающим прожиточный минимум, утвержденный приказом по Банку, при этом суммарная задолженность Заёмщика перед Банком (с учетом вновь оформляемого кредита) не превышает ЛНЗ1.

Заёмщик проявляет признаки девиантного (отклоняющегося от общепризнанных норм) поведения. К такому поведению относятся нарушение норм морали, правил поведения, употребление алкогольных, токсических средств, действия и поступки, выражающиеся в преступных уголовно-наказуемых деяниях/совершении правонарушения. Нет

Заёмщик/члены его семьи имеют просроченную задолженность в Банке Оформление Кредита возможно после погашения просроченной задолженности

Заёмщик не соответствует признакам платежеспособности Нет

Наличие у Заёмщика нерабочей группы инвалидности Нет

Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении потребительского кредита, в том числе для оценки кредитоспособности Заемщика. 1. Паспорт гражданина РФ

2. Справка/ свидетельство о регистрации по месту проживания (в случае кредитования в рамках временной регистрации)

3. *Документы, подтверждающие сведения о начисленной и полученной заработной плате за последние 6 (шесть) месяцев (за исключением участников зарплатного проекта):

• справка о заработной плате по форме Банка, по форме 2-НДФЛ, либо по форме работодателя, отвечающей требованиям, предъявляемым Банком.

• справка, подтверждающая получение пенсии по форме Банка, либо по форме органа, выплачивающего пенсию, отвечающей требованиям, предъявляемым Банком. • если Клиент является пенсионером и отсутствует возможность оперативного получения справки о получении пенсии, размер пенсии допускается подтверждать выпиской с карточного счета клиента, заверенной печатью подразделения и подписью работника кредитной организации, выдавшего выписку, при этом в выписке обязательно должно быть указано назначение платежа, позволяющее однозначно идентифицировать, что поступления являются пенсией Клиента. • если у Клиента отсутствует возможность оперативного получения справки о заработной плате, размер его заработной платы допускается подтверждать выпиской с зарплатного карточного счета клиента, заверенной печатью подразделения и подписью работника кредитной организации, выдавшего выписку, при этом в выписке обязательно должно быть указано назначение платежа, позволяющее однозначно идентифицировать, что поступления являются заработной платой Клиента. 4. *Копия трудовой книжки или трудового договора, заверенных уполномоченным лицом работодателя, с обязательным указанием даты заверения и печатью)/служебного удостоверения/пропуска с фотографией работников МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, ФСКН, ФМС, суда, прокуратуры, службы судебных приставов, таможенной службы/ удостоверения офицера или военного билета для военнослужащих (за исключением участника зарплатного проекта). 5. Заявление на предоставление кредита (заполняется Кредитным экспертом в электронном виде при обращении Заёмщика) 6. В случае наличия сомнений в принадлежности паспорта предъявителю, возможно запросить у Заёмщика дополнительный документ, удостоверяющий личность в соответствии с «Инструкцией по предоставлению потребительских кредитов/потребительских кредитов (с лимитом кредитования) в «Азиатско-Тихоокеанский Банк». 7. Документы по обеспечению в соответствии с требованиями «Инструкции по предоставлению потребительских кредитов/потребительских кредитов (с лимитом кредитования) в «Азиатско-Тихоокеанский Банк)». *- необходимо для предоставления супругом (гой) Клиента, в случае если в заявке учитывается доход супруга (ги) Клиента при расчете платежеспособности.

Требования к документу, подтверждающему доход* Справка по форме Банка/работодателя должна иметь: угловой штамп с указанием исходящего регистрационного номера и полных реквизитов работодателя (при наличии);

подпись уполномоченного лица и печать организации;

заработная плата должна быть указана в разбивке по месяцам. Если у ИП отсутствует круглая печать, справка заверяется исключительно подписью ИП. Справка 2 НДФЛ должна содержать: штрих-код;

подпись лица, уполномоченного, на подписание данного документа. Выписка со счета кредитной организации должна иметь: печать подразделения;

подпись работника кредитной организации, выдавшего выписку;

назначение платежа, позволяющее однозначно идентифицировать, что поступления являются заработной платой Клиента. Справка из пенсионного фонда о назначении пенсии подпись с расшифровкой непосредственно руководителя отдела ПФ;

подпись с расшифровкой специалиста ПФ, изготовившего справку. Копия трудовой книжки должна быть заверена датой выдачи справки/датой следующей за датой выдачи справки

срок действия справки 14 календарных дней Документ НЕ должен содержать каких-либо помарок, которые делают данный документ не читаемым. Данные Клиента, указанные в справке/выписке должны совпадать с данными, указанными в копии трудовой книжки (наименование организации/ИП), и с данными в паспорте (ФИО, дата рождения, серия и № паспорта, место прописки).

Срок, в течение которого заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита. Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью или частично, уведомив об этом кредитора до истечения установленного Договором срока его предоставления.

Срок действия решения о предоставлении кредита 30 календарных дней

Способ предоставления потребительского кредита Наличными или перечислением в безналичном порядке на счет платежной (банковской) карты или перечислением в безналичном порядке на иной счет

Иные договоры, требуемые для заключения или исполнения Договора. Заключение между Сторонами договора банковского счета (на основании которого Заемщику Банком открывается ТБС/СКС (при отсутствии у Заемщика действующего СКС в Банке, на который Заемщик желает зачислить кредит), элементы которого содержатся в Договоре, что делает Договор смешанным, содержащим элементы договора банковского счета и договора потребительского Кредита.

Дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование Кредитом, или порядок ее определения Дата, следующая за датой выдачи Заёмщику Кредита

Периодичность платежей Заемщика при возврате потребительского кредита, уплате процентов и иных платежей по Кредиту Ежемесячно аннуитетными платежами

Бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по Договору. Внесение денежных средств на ТБС через терминалы самообслуживания Банка, перевод через работодателя Заемщика, перевод со счёта в Банке на ТБС Заемщика.

Порядок погашения Кредита. Возможность и условия досрочного погашения Согласно Индивидуальным условиям Договора «Потребительский кредит»

Способы возврата Заемщиком потребительского кредита, и уплаты процентов по нему. Погашение Заемщиком обязательств по Договору (в т.ч. при досрочном частичном или полном возврате Кредита) производится посредством внесения денежных средств в сумме обязательства на ТБС Заемщика через терминалы самообслуживания Банка; также возможен перевод через работодателя Заемщика, перевод со счёта в Банке на ТБС Заемщика, перевод денежных средств через ФГУП «Почта России», иные кредитные организации (по предусмотренным ими тарифам). Могут использоваться иные, не противоречащие законодательству РФ способы. Заемщик вносит на ТБС денежные средства любыми из перечисленных выше способов, при этом он обязан учесть время, затрачиваемое на безналичное перечисление денежных средств, выходные и праздничные дни.

Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение Договора «Потребительский кредит». Помимо предусмотренных законодательством РФ мер ответственности Банком применяются также следующие: за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Заемщиком по Договору обязательств по возврату Кредита и (или) уплате процентов на сумму Кредита взимается штраф в размере 700 рублей единовременно при образовании просроченной задолженности, начисляется пеня в размере 3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки (при этом размер неустойки не может превышать 20% годовых в случае, если по условиям Договора на сумму кредита проценты за соответствующий период нарушения обязательств начисляются). За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Заемщиком по Договору обязательств по возврату Кредита и (или) уплате процентов в случае, если обязательства Заемщика по Договору обеспечены ипотекой, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере ключевой ставки Банка России, установленной на день заключения Договора, с суммы просроченного платежа за период просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, по дату погашения Просроченной кредитной задолженности по Договору (включительно) — если по условиям Договора проценты за соответствующий период нарушения исполнения обязательств начисляются.

Уступка Банком третьим лицам прав (требований) по Договору. Заемщик вправе запретить уступку Банком третьим лицам прав (требований) по Договору.

Подсудность споров по искам кредитора к заемщику. Неурегулированные споры по искам Банка к Заемщику, разрешаются в суде по месту получения Заемщиком оферты (предложения заключить Договор).

Виды и суммы иных платежей Заемщика по Договору потребительского кредита При наличии соответствующего волеизъявления Заемщика ему могут быть оказаны Банком следующие услуги, не являющиеся обязательными для заключения или исполнения Договора: платеж за выдачу дубликата или восстановление утерянного Договора, договоров обеспечения в размере 10 000 рублей за один Договор; предлагаемый платеж за осуществление Банком мероприятий при составлении дополнительного соглашения к Договору по внесению изменений по инициативе Заемщика в условия Договора потребительского кредита (уменьшение срока возврата Кредита, продление срока возврата Кредита (пролонгация) и (или) отсрочка платежа по основному долгу в размере 1500 рублей (плата взимается за услугу вне зависимости от количества измененных параметров Договора одновременно), а при изменении даты погашения Кредита 500 рублей (плата взимается за услугу вне зависимости от количества измененных параметров Договора одновременно); Плата за предоставление справок, содержащих информацию о размере текущей задолженности Заемщика перед Банком по Договору, о датах и размерах произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору, размерах предстоящих платежей Заемщика по Кредиту с переменной процентной ставкой, о произведенных платежах, иные сведения указанные в Договоре, в размере 500 рублей при запросе указанной информации более одного раза в месяц; платеж за внесение денежных средств на ТБС (СКС) через терминалы самообслуживания производится бесплатно, плата Банку за пополнение ТБС Заемщика денежными средствами через кассу Банка составляет 150 рублей. Оказание услуги Банком производится в случае выражения Заемщиком волеизъявления на пользование определенной услугой. Оплата услуг должна быть произведена до момента оказания Банком услуг.

Перевод денежных средств с ТБС, используемого для выдачи кредита, в другую кредитную организацию**: в пользу юридического лица в рамках целевого кредитования; Не применимо

в пользу физического лица для получения суммы кредита в населенных пунктах, где отсутствуют подразделения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

** в остальных случаях плата за перевод денежных средств взимается по тарифам, действующим в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на момент совершения операций.

Курс иностранной валюты в случае, если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств Банком третьему лицу, указанному Заемщиком при предоставлении Кредита, отличается от валюты, в которой предоставлен Кредит При переводе денежных средств Банком третьему лицу, указанному Заемщиком, конвертация валюты Кредита в валюту перевода осуществляется по курсу, установленному Банком на день выполнения операции

Информация о возможном увеличении суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной ставки, а также информация о том, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем, и информация о повышенных рисках Заемщика, получающего доходы в валюте, отличной от валюты Кредита. Возможно увеличение суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной ставки. Изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем. Имеются повышенные риски Заемщика, получающего доходы в валюте, отличной от валюты кредита.

Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия Договора потребительского кредита Общие условия договора потребительского кредита закреплены в формулярах «Общие условия потребительского кредитования в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (Приложение 3 к Универсальному договору банковского обслуживания в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)), размещённых в местах приема заявлений на предоставление потребительского кредита (в отделениях Банка и иных местах приема заявлений на предоставление потребительского кредита), на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.atb.su и могут быть представлены Заемщику по его требованию на бумажном носителе.