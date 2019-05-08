Азиатско-Тихоокеанский банк запустил вклад «ЖАРА» с высокой процентной ставкой

По вкладу «ЖАРА» предусмотрена минимальная сумма вклада 250 000 рублей, максимальная — без ограничений. Вклад не пополняемый и не пролонгируемый. Выплата процентов и суммы вклада — в конце срока. Валюта вклада — рубли. Срок вклада — 92 дня, процентная ставка — 7,7%годовых.

Предложение ограничено, оформить вклад «ЖАРА» можно по 30 мая 2019 года включительно.

Александр Парамонов,

директор Азиатско-Тихоокеанского банка по розничному бизнесу:

Новый вклад «ЖАРА» — это акционное предложение, которое действует всего один месяц с начала запуска. Мы предлагаем самый высокий процент среди всех наших действующих предложений по вкладам. Вклад привлекателен тем, что за короткий срок, всего три месяца, вы не только сохраните сбережения, но и максимально сможете их увеличить.

Откройте вклад «ЖАРА» в любом отделении Азиатско-Тихоокеанского банка или оформите заявку на консультацию на сайте банка www.atb.su

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Полные условия по вкладу «Жара». Процентная ставка: 7,70%. Срок договора вклада: 92 дня. Минимальная сумма вклада 250 000 рублей. Максимальная сумма вклада — без ограничений. Вклад не пополняемый. Вклад пролонгируемый на тот же срок на условиях вклада «Сохрани» с минимальной суммой Вклада от 5 000 рублей, с начислением процентов по ставке, действующей в Банке по вкладу «Сохрани» с минимальной суммой Вклада от 5 000 рублей на день перезаключения Договора (Нового заключения Договора). Выплата процентов и суммы вклада — в конце срока. В случае досрочного возвращения Вклада в течение основного Срока хранения Вклада по требованию Вкладчика проценты по Вкладу начисляются из расчета процентной ставки по Вкладу «Личный счет». В случае досрочного возвращения Вклада в течение Срока хранения Вклада по требованию Вкладчика после пролонгации (нового заключения Договора) проценты по Вкладу начисляются в соответствии с условиями досрочного расторжения Договора по вкладу «Сохрани» с минимальной суммой Вклада от 5 000 рублей. Валюта вклада — рубли.