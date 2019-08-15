«Балтийский лизинг» запустил специальную программу «Лизинг-драйв» для автосалонов

Компания «Балтийский лизинг» объявляет о старте программы «Лизинг-драйв», в рамках которой автосалоны могут выгодно приобретать автомобили для проведения тест-драйвов. Спецпредложение позволит дилерским центрам существенно снизить текущие затраты на обеспечение своей деятельности.

Действие программы «Лизинг-драйв» распространяется на легковые автомобили от производителей из Европы, США, Японии, Южной Кореи и России.

«Балтийский лизинг» предлагает автосалонам приобретать машины на специальных условиях, а именно: с авансовым платежом от 0% и остаточной стоимостью до 50% от цены автомобиля. Выбирая последнюю опцию, лизингополучатель значительно уменьшит сумму ежемесячного платежа по сделке.

Еще одним преимуществом продукта «Лизинг-драйв» можно назвать оперативность заключения договора — благодаря скоринговой модели оценки сделки на принятие предварительного решения о финансировании требуется минимальное время, — от 15 минут.

Андрей Волков,

руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами компании «Балтийский лизинг»:

Программа «Лизинг-драйв» позволит автосалонам эффективнее планировать свой бюджет, избегать крупных единовременных трат. Надеемся, наше спецпредложение будет актуальным на фоне текущей ситуации на рынке автотранспорта: по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) продажи легковых автомобилей с начала года сократились на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы видим, что нашим партнерам не помешает дополнительная поддержка, и сейчас автопроизводители могут рассчитывать не только на госпрограммы, но также и на спецпредложения, которые генерирует рынок лизинга.

Справка:

При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, удорожание, выбор страхователя, страховщика, балансодержателя предмета лизинга, стороны, на имя которой регистрируется предмет лизинга. Предложение не является офертой. ООО «Балтийский лизинг».

Филиал компании «Балтийский лизинг» в Барнауле:

проспект Ленина, дом № 154а, корпус 7, офис № 229

+7 (3852) 72-12-36

8 (800) 222−0-555

https://baltlease.ru/