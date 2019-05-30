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30 мая 26°C
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Банк Акцепт: кредиты наличными для барнаульцев

Теперь жители Барнаула могут получить кредит без обеспечения по ставке от 9,9% годовых сроком до 5 лет, максимальная сумма составляет 300 тыс. рублей.

Рубли.
Рубли.
Depositphotos.

Ставка устанавливается банком каждому клиенту индивидуально в зависимости от категории клиента и срока кредита в соответствии с требованиями банка.

Обращаясь в Банк Акцепт вы гарантировано получаете решение по кредиту в день подачи заявки!

Кредит наличными
  • Сумма: 50 000−500 000 руб.
  • Ставка: 9,9%-20% годовых
  • Срок: до 5 лет
  • Кредит без залога на любые цели
  • Хорошая ставка — низкая ставка!
Преимущества:
  • Без залога и поручителей
  • Низкая процентная ставка
  • Без документального подтверждения занятости
  • Возможность досрочного погашения в любой момент без штрафов
  • Возможна отсрочка в погашении основного долга на 1 месяц

Категория клиента

Сумма кредита, руб.

Ставка1, % годовых

Клиент с положительной кредитной историей в банке Акцепт

50 000 — 300 000

от 14,9% до 16,5%

Сотрудники бюджетной сферы/пенсионеры

50 000 — 300 000

от 13,5% до 15%

Клиенты, получающие зарплату/пенсию на счет в банке Акцепт

50 000 — 300 000

от 9,9% до 14,5%

Сотрудники аккредитованных компаний2

50 000 — 500 000

от 12,9% до 14,5%

Требования к участникам кредитного процесса:
  • Гражданство РФ
  • Постоянная регистрация в регионе присутствия Банка или временная регистрация в регионе присутствия Банка на срок действия запрашиваемого кредита.
  • Трудовой стаж на последнем месте — не менее 6 месяцев
  • Минимальный возраст, лет: 23
  • Максимальный возраст на момент окончания кредитного договора, лет: 68
ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105

Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37

Сайт: www.akcept.ru

АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567

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