Банк Акцепт: кредиты наличными для барнаульцев

Ставка устанавливается банком каждому клиенту индивидуально в зависимости от категории клиента и срока кредита в соответствии с требованиями банка.
Обращаясь в Банк Акцепт вы гарантировано получаете решение по кредиту в день подачи заявки!
- Сумма: 50 000−500 000 руб.
- Ставка: 9,9%-20% годовых
- Срок: до 5 лет
- Кредит без залога на любые цели
- Хорошая ставка — низкая ставка!
- Без залога и поручителей
- Низкая процентная ставка
- Без документального подтверждения занятости
- Возможность досрочного погашения в любой момент без штрафов
- Возможна отсрочка в погашении основного долга на 1 месяц
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Категория клиента
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Сумма кредита, руб.
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Ставка1, % годовых
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Клиент с положительной кредитной историей в банке Акцепт
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50 000 — 300 000
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от 14,9% до 16,5%
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Сотрудники бюджетной сферы/пенсионеры
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50 000 — 300 000
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от 13,5% до 15%
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Клиенты, получающие зарплату/пенсию на счет в банке Акцепт
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50 000 — 300 000
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от 9,9% до 14,5%
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Сотрудники аккредитованных компаний2
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50 000 — 500 000
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от 12,9% до 14,5%
- Гражданство РФ
- Постоянная регистрация в регионе присутствия Банка или временная регистрация в регионе присутствия Банка на срок действия запрашиваемого кредита.
- Трудовой стаж на последнем месте — не менее 6 месяцев
- Минимальный возраст, лет: 23
- Максимальный возраст на момент окончания кредитного договора, лет: 68
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105
Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37
Сайт: www.akcept.ru
АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567