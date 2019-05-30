Банк Акцепт: кредиты наличными для барнаульцев

Теперь жители Барнаула могут получить кредит без обеспечения по ставке от 9,9% годовых сроком до 5 лет, максимальная сумма составляет 300 тыс. рублей.

Ставка устанавливается банком каждому клиенту индивидуально в зависимости от категории клиента и срока кредита в соответствии с требованиями банка.

Обращаясь в Банк Акцепт вы гарантировано получаете решение по кредиту в день подачи заявки!

Кредит наличными Сумма: 50 000−500 000 руб.

Ставка: 9,9%-20% годовых

Срок: до 5 лет

Кредит без залога на любые цели

Хорошая ставка — низкая ставка!

Преимущества: Без залога и поручителей

Низкая процентная ставка

Без документального подтверждения занятости

Возможность досрочного погашения в любой момент без штрафов

Возможна отсрочка в погашении основного долга на 1 месяц

Категория клиента Сумма кредита, руб. Ставка1, % годовых Клиент с положительной кредитной историей в банке Акцепт 50 000 — 300 000 от 14,9% до 16,5% Сотрудники бюджетной сферы/пенсионеры 50 000 — 300 000 от 13,5% до 15% Клиенты, получающие зарплату/пенсию на счет в банке Акцепт 50 000 — 300 000 от 9,9% до 14,5% Сотрудники аккредитованных компаний2 50 000 — 500 000 от 12,9% до 14,5%