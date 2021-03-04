Банк Акцепт первым аккредитовал дом на Северном Власихинском проезде

Уже сейчас покупатели могу посмотреть квартиры и выбрать наиболее подходящие. А приобрести заветные квадратные метры поможет ипотека с господдержкой от Банка Акцепт — от 5,85% годовых!** Это один из самых выгодных способов купить квартиру в новостройке.
Основные условия:
- приобретение квартир в новостройках;
- сумма — до 6 млн. руб.;
- срок — до 25 лет;
- первоначальный взнос от 20%.
Преимущества:
- Для увеличения суммы кредита возможно привлечение в созаемщика
- Личное и титульное страхование необязательно
- Возможно досрочное погашение
- Предоставление справки по форме банка
- Возможность использования материнского капитала в качестве первоначального взноса или погашения кредита
Такими преимуществами уже успела воспользоваться первая клиентка Банка Акцепт и АН «зАмок-плюс» — Ирина Владимировна.
1 марта 2021 года она стала счастливой обладательницей однокомнатной квартиры.
Агентство недвижимости «зАмок-плюс» помогло выбрать самую уютную квартиру из предложенных застройщиком, а Банк Акцепт в кратчайшие сроки аккредитовал застройщика и выдал кредит.
По вопросам оформления ипотеки по госпрограмме обращайтесь по телефонам: 8−800−100−27−37, 8-(3852)-200−390 и на akcept.ru
Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица.
* Застройщик: ООО «Инвестиции в будущее». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф.
** Процентная ставка 5,85% годовых предоставляется по госпрограмме на приобретение жилья в новостройках. Ипотечный кредит выдается при наличии личного страхования* на срок от 12 до 300 месяцев на сумму от 300 000 руб. до 6 млн рублей для жителей Новосибирска и НСО; до 12 млн руб. для жителей Москвы и МО при первоначальном взносе от 20% при покупке квартиры от 70 кв.м. Действие программы
ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105
Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37
Сайт: www.akcept.ru
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