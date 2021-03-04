Банк Акцепт первым аккредитовал дом на Северном Власихинском проезде

На прошлой неделе на одного партнера в Банке Акцепт стало больше! Барнаульский офис банка первым аккредитовал строящийся дом на Северном Власихинском проезде, 112.* Это десятиэтажный монолитно-кирпичный жилой дом от застройщика ООО «Инвестиции в будущее», плановая дата сдачи которого — второй квартал 2021 года.

Уже сейчас покупатели могу посмотреть квартиры и выбрать наиболее подходящие. А приобрести заветные квадратные метры поможет ипотека с господдержкой от Банка Акцепт — от 5,85% годовых!** Это один из самых выгодных способов купить квартиру в новостройке.

Основные условия: приобретение квартир в новостройках;

сумма — до 6 млн. руб.;

срок — до 25 лет;

первоначальный взнос от 20%.

Преимущества:

Для увеличения суммы кредита возможно привлечение в созаемщика

Личное и титульное страхование необязательно

Возможно досрочное погашение

Предоставление справки по форме банка

Возможность использования материнского капитала в качестве первоначального взноса или погашения кредита

Такими преимуществами уже успела воспользоваться первая клиентка Банка Акцепт и АН «зАмок-плюс» — Ирина Владимировна.

АО «Банк Акцепт»

1 марта 2021 года она стала счастливой обладательницей однокомнатной квартиры.

Агентство недвижимости «зАмок-плюс» помогло выбрать самую уютную квартиру из предложенных застройщиком, а Банк Акцепт в кратчайшие сроки аккредитовал застройщика и выдал кредит.

По вопросам оформления ипотеки по госпрограмме обращайтесь по телефонам: 8−800−100−27−37, 8-(3852)-200−390 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица.

* Застройщик: ООО «Инвестиции в будущее». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф.

** Процентная ставка 5,85% годовых предоставляется по госпрограмме на приобретение жилья в новостройках. Ипотечный кредит выдается при наличии личного страхования* на срок от 12 до 300 месяцев на сумму от 300 000 руб. до 6 млн рублей для жителей Новосибирска и НСО; до 12 млн руб. для жителей Москвы и МО при первоначальном взносе от 20% при покупке квартиры от 70 кв.м. Действие программы по 30.06.21 г. включительно. Льготная ставка распространяется на весь срок кредитования. Для остальных категорий клиентов процентная ставка, сроки, максимальная сумма ипотечного кредита и программы рефинансирования устанавливаются индивидуально в зависимости от категории заемщика и в соответствии с условиями банка. Условия действительны на 10.02.21 г. *Процентная ставка увеличивается на 1 проц. пункта — при отсутствии личного страхования. Подробная информация на сайте akcept.ru. АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567.

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105

Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37

Сайт: www.akcept.ru

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