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Банк Акцепт подключился к новой площадке для продажи непрофильных активов

В январе нового года Банк Акцепт подключился к ресурсу PORTAL DA. Этот шаг делает Банк ближе к инвесторам, поскольку дает возможность не только получить полную информацию по объектам, но и совершить покупку.

Объект.
Объект.
Источник: АО «Банк Акцепт».

PORTAL DA — удобный и эффективный механизм изучения и приобретения объектов для инвестирования, разработанный Сбербанком России. Данная электронная площадка по продаже активов является новым профессиональным инструментом, обеспечивающим продажу непрофильных активов в короткие сроки и по справедливой стоимости.

Инвесторы получают доступ к наиболее интересным активам компаний, находящихся в процедуре банкротства или готовых реализовать имущество с согласия банка. На площадке представлены в основном коммерческая, торговая и производственная недвижимость, автотехника, а также оборудование и товарно-материальные ценности.

Так же актуальный список объектов реализации Банка Акцепт всегда доступен на сайте.

Объект.
Объект.
Источник: АО «Банк Акцепт».
ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105

Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37

Сайт: www.akcept.ru

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