Банк Акцепт подключился к системе быстрых платежей

Вот уже 30 лет Банк Акцепт создает самые выгодные и комфортные условия для своих клиентов! В связи ситуацией, связанной коронавирусом COVID-19, наши онлайн-сервисы, как никогда, актуальны. Поэтому мы внедрили новый онлайн-сервсис — систему быстрых платежей (СБП)!

Что же такое СБП? Это быстрая и удобная система Интернет-платежей. Она позволяет отправлять денежный перевод по номеру телефона со счета на счет между разными банками — моментально. Это заметно сэкономит ваше время! Главное, чтобы эти банки были подключены к СБП.

Огромный плюс сервиса — низкая комиссия от банка-отправителя. Например, в Банке Акцепт минимальная комиссия всего — 10 рублей, что примерно в 5 раз меньше, чем по другим видам переводов. Важно, что СБП — это онлайн-сервис, поэтому у вас нет необходимости идти в банк. Вы можете осуществлять платежи всегда — круглосуточно, 7 дней в неделю.

Несмотря на тревожную ситуацию, продолжайте совершать привычные платежи с Банком Акцепт, не выходя из дома! Платежи по кредитам, ЖКХ, оплата госуслуг, штрафов ГИБДД — все это доступно в приложении «Акцепт-онлайн» или Интернет-банке. Оплачивайте услуги связи онлайн без посещения банка!

Подробности по тел.: 8−800−100−27−37 или на сайте.

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Справка

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Обслуживает физических и юридических лиц. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru