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Банк Акцепт принимает мелочь в обмен на памятные монеты

С 22 по 27 апреля во всех офисах Банка Акцепт, расположенных в Сибирском федеральном округе, в очередной раз пройдут Дни приема монет у населения.

Монеты.
Монеты.
Источник: ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Все больше людей подключается к этой акции для того чтобы обменять мелочь на интересные памятные и юбилейные монеты.

В этот раз можно получить монеты, посвященные 25-летию принятия Конституции РФ (25 рублей), 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (25 рублей), XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 г. в Красноярске («Талисман" — 10 рублей), XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 г. в Красноярске («Эмблема» -10 рублей) или Курганской области (10 рублей). Т.к. количество монет в акции ограничено, выдается одна монета в руки.

Размен наличных денег в дни проведения акции осуществляется без комиссии. Принимаются 1-, 5-, 10-, 50- копеечные монеты.

Кроме того, каждому клиенту, который принес монетами от 100 рублей, предоставляется флаер по акции «Жаркий курс». Флаер позволяет получить скидку на покупку/продажу иностранной валюты от курса, установленного в Банке на момент приобретения.

За время прошедшей в 2018 году акции только новосибирские офисы Банка Акцепт приняли от населения мелких монет почти на миллион рублей.

ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105

Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37

Сайт: www.akcept.ru

АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567

Организатор акции: АО «Банк Акцепт». Срок проведения акции: с 22 по 27 апреля 2019 г. Подробную информацию об организаторе, правилах проведения акции уточняйте в любом офисе Банка Акцепт Сибирского федерального округа.

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