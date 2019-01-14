Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 января -15°C
86

Банк Акцепт: рост ставок по рублевым вкладам

Загадали желание в Новый год и Рождество? Самое время начать копить на их исполнение, а сохранить и преумножить ваши деньги поможет Банк Акцепт!

Банк Акцепт предлагает вклад «Экстра».
Банк Акцепт предлагает вклад «Экстра».
Дмитрий Лямзин

С 9 января повысились ставки по всем рублевым вкладам. Теперь возможно получить процентную ставку по вкладу «Экстра» до 7,6% годовых, выплата процентов в конце срока. Минимальная сумма вклада составляет 30 тыс. рублей, срок от полугода до двух лет.

Еще одно выгодное предложение — вклад «Максимум». Здесь первоначальная сумма вклада ниже — от 5 тыс. рублей. Процентная ставка — до 7,35% годовых в зависимости от срока вклада. Допускается пополнение вклада, а выплата процентов производится ежемесячно на отдельный счет.

Также повысились ставки и на «фирменные» вклады банка — с сохранением процентов при досрочном расторжении вклада на сроке от 90 дней после заключения договора. Для пенсионеров — до 6,85% годовых, для прочих категорий клиентов — до 6,6%. По таким вкладам возможно пополнение, и проценты по ним выплачиваются ежемесячно.

Кто склонен диверсифицировать свои риски и предпочитает делить вложение средств между несколькими валютами — специальный вклад «Союз валют» (рубли, доллары и евро) сроком на полгода и год с выплатой процентов в конце срока. Вы можете в любой момент перекладывать свои сбережения в интересующую вас валюту без потери ставки и расторжения вклада. Рублевые ставки по данному вкладу также увеличены — до 7,25% годовых, а долларовые — до 2,5%.

Все вклады доступны для открытия в Интернет-банке. По всем вкладам, кроме «Экстра», рублевая ставка увеличивается на 0,25% пунктов при открытии в Интернет-банке.

ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105

Телефон: 65−93−17

Сайт: www.akcept.ru


Условия вклада «Экстра». Сумма первоначального взноса от 30 000 руб. Валюта вклада: рубли. Начисление процентов: в конце срока. Открытие вклада в Интернет-банке: возможно (вклад называется «Экстра-онлайн»). Порядок выплаты процентов: в конце срока путем выплаты процентов на счет по вкладу, одновременно увеличивая его сумму. Возможность пополнения: не допускается. Расходные операции: не допускаются. Перезаключение вклада на новый срок (пролонгация): допускается. Условия досрочного расторжения вклада: ставка вклада «До востребования».

Срок, день 181 367 550 733
Ставка, % годовых 6.5 7.25 7.5 7.6


Условия вклада «Максимум». Сумма первоначального взноса: от 5 000 руб. Минимальная сумма доп. взноса: 5 000 руб. Валюта вклада: рубли. Начисление процентов: ежемесячно. Открытие вклада в Интернет-банке: возможно (вклад называется «Максимум- онлайн»). Порядок выплаты процентов: ежемесячно путем выплаты процентов на отдельный текущий счет в Банке. Возможность пополнения: допускается. Доп. взносы не принимаются, если до окончания вклада осталось: при сроке вклада 181 день — менее 3-х месяцев; при сроке вклада 367 дней и более — менее 6-ти месяцев. Расходные операции: не допускаются. Перезаключение вклада на новый срок (пролонгация): допускается. При оформлении банковского вклада в офисе банка от 100 тысяч рублей с перечислением процентов на отдельный текущий счет вы можете получить дебетовую карту Visa Gold с бесплатным годовым обслуживанием. Условия досрочного расторжения вклада: 1.) 2/3 ставки по вкладу, действовавшей на дату открытия вклада, для сумм взносов денежных средств, находящихся на счете вклада более 270 дней на момент расторжения договора; 2.) ставка вклада «До востребования» для сумм взносов денежных средств, находящихся на счете вклада 270 дней и менее на момент расторжения договора.

Срок, день 181 367 550 733
Ставка, % годовых 6.25 6.75 7 7.1


Условия вклада «Союз валют». Начисление процентов: в конце срока. Открытие вклада в Интернет-банке: возможно (вклад называется «Союз валют-онлайн»). Порядок выплаты процентов: в конце срока. Возможность пополнения: допускается. Доп. взносы не принимаются, если до окончания вклада осталось: при сроке вклада 181 день — менее 3-х месяцев; при сроке вклада 367 дней - менее 6-ти месяцев. Расходные операции: не допускаются. Перезаключение вклада на новый срок (пролонгация): не допускается. Сумма Вклада при не востребовании клиентом в последний день срока Вклада считается принятой вновь на условиях вклада «Мультивалютный — до востребования», действующих в Банке на день заключения договора на новый срок. При открытии вклада в Интернет-банке первоначальный взнос осуществляется в трех валютах (в размере не менее 10 рублей, 10 долларов и 10 евро) и должен составлять не менее 10 000 рублей (суммарный рублевый эквивалент в трех валютах).

Срок, день 181 181 181 367 367 367
Ставка, % годовых 6.5 1.5 0.1 7.25 2.5 0.1
Сумма первоначального взноса от 10 000 от 10 000 от 10 000 от 10 000 от 10 000 от 10 000
Минимальная сумма доп. взноса 5 000 100 100 5 000 100 100
Валюта руб. USD руб. EUR USD EUR
  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость