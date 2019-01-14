Банк Акцепт: рост ставок по рублевым вкладам

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С 9 января повысились ставки по всем рублевым вкладам. Теперь возможно получить процентную ставку по вкладу «Экстра» до 7,6% годовых, выплата процентов в конце срока. Минимальная сумма вклада составляет 30 тыс. рублей, срок от полугода до двух лет.

Еще одно выгодное предложение — вклад «Максимум». Здесь первоначальная сумма вклада ниже — от 5 тыс. рублей. Процентная ставка — до 7,35% годовых в зависимости от срока вклада. Допускается пополнение вклада, а выплата процентов производится ежемесячно на отдельный счет.

Также повысились ставки и на «фирменные» вклады банка — с сохранением процентов при досрочном расторжении вклада на сроке от 90 дней после заключения договора. Для пенсионеров — до 6,85% годовых, для прочих категорий клиентов — до 6,6%. По таким вкладам возможно пополнение, и проценты по ним выплачиваются ежемесячно.

Кто склонен диверсифицировать свои риски и предпочитает делить вложение средств между несколькими валютами — специальный вклад «Союз валют» (рубли, доллары и евро) сроком на полгода и год с выплатой процентов в конце срока. Вы можете в любой момент перекладывать свои сбережения в интересующую вас валюту без потери ставки и расторжения вклада. Рублевые ставки по данному вкладу также увеличены — до 7,25% годовых, а долларовые — до 2,5%.

Все вклады доступны для открытия в Интернет-банке. По всем вкладам, кроме «Экстра», рублевая ставка увеличивается на 0,25% пунктов при открытии в Интернет-банке.

ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт» Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105 Телефон: 65−93−17 Сайт: www.akcept.ru

Условия вклада «Экстра». Сумма первоначального взноса от 30 000 руб. Валюта вклада: рубли. Начисление процентов: в конце срока. Открытие вклада в Интернет-банке: возможно (вклад называется «Экстра-онлайн»). Порядок выплаты процентов: в конце срока путем выплаты процентов на счет по вкладу, одновременно увеличивая его сумму. Возможность пополнения: не допускается. Расходные операции: не допускаются. Перезаключение вклада на новый срок (пролонгация): допускается. Условия досрочного расторжения вклада: ставка вклада «До востребования».

Срок , день 181 367 550 733 Ставка , % годовых 6.5 7.25 7.5 7.6



Условия вклада «Максимум». Сумма первоначального взноса: от 5 000 руб. Минимальная сумма доп. взноса: 5 000 руб. Валюта вклада: рубли. Начисление процентов: ежемесячно. Открытие вклада в Интернет-банке: возможно (вклад называется «Максимум- онлайн»). Порядок выплаты процентов: ежемесячно путем выплаты процентов на отдельный текущий счет в Банке. Возможность пополнения: допускается. Доп. взносы не принимаются, если до окончания вклада осталось: при сроке вклада 181 день — менее 3-х месяцев; при сроке вклада 367 дней и более — менее 6-ти месяцев. Расходные операции: не допускаются. Перезаключение вклада на новый срок (пролонгация): допускается. При оформлении банковского вклада в офисе банка от 100 тысяч рублей с перечислением процентов на отдельный текущий счет вы можете получить дебетовую карту Visa Gold с бесплатным годовым обслуживанием. Условия досрочного расторжения вклада: 1.) 2/3 ставки по вкладу, действовавшей на дату открытия вклада, для сумм взносов денежных средств, находящихся на счете вклада более 270 дней на момент расторжения договора; 2.) ставка вклада «До востребования» для сумм взносов денежных средств, находящихся на счете вклада 270 дней и менее на момент расторжения договора.

Срок , день 181 367 550 733 Ставка , % годовых 6.25 6.75 7 7.1



Условия вклада «Союз валют». Начисление процентов: в конце срока. Открытие вклада в Интернет-банке: возможно (вклад называется «Союз валют-онлайн»). Порядок выплаты процентов: в конце срока. Возможность пополнения: допускается. Доп. взносы не принимаются, если до окончания вклада осталось: при сроке вклада 181 день — менее 3-х месяцев; при сроке вклада 367 дней - менее 6-ти месяцев. Расходные операции: не допускаются. Перезаключение вклада на новый срок (пролонгация): не допускается. Сумма Вклада при не востребовании клиентом в последний день срока Вклада считается принятой вновь на условиях вклада «Мультивалютный — до востребования», действующих в Банке на день заключения договора на новый срок. При открытии вклада в Интернет-банке первоначальный взнос осуществляется в трех валютах (в размере не менее 10 рублей, 10 долларов и 10 евро) и должен составлять не менее 10 000 рублей (суммарный рублевый эквивалент в трех валютах).