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Банк Акцепт снизил ставки на ипотеку и рефинансирование!

Теперь ставки на ипотеку в Банке Акцепт — от 8,2% годовых!

Вы можете оформить ипотечный кредит на:

  • квартиру
  • комнату
  • апартаменты.
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Также напоминаем, что на новостройки действует программа с господдержкой от 6,0% годовых!

А если у вас уже есть ипотека, то Банк Акцепт также снизил ставки на рефинансирование. Теперь вы можете переоформить ипотечный кредит другого банка по выгодной ставке — от 8,4% годовых!

Подать заявку на ипотеку или рефинансирование можно онлайн либо обратиться в офис банка.

Сделайте жизнь комфортнее с ипотекой от Банка Акцепт!

Подробности по телефону: 8−800−100−27−37 и на akcept.ru

Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14, пл. Маркса, 7
пр. Дзержинского, 14/3
ул. Б. Хмельницкого, 60/2
ул. Титова, 31, мкрн Горский, 60
ул. Героев Труда, 18/2
Краснообск, ул. Центральная, 2"б"
Бердск, ул. Островского, 53/1
Искитим, ул. Комсомольская, 19"б"
Куйбышев, ул. Папшева, 4
Тел: 8−800−100−27−37
akcept.ru
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*льготная ипотека по ставке от 6,0% годовых. Воспользоваться этой ставкой смогут клиенты с первоначальным взносом от 50% при покупке квартиры площадью от 70 кв. м.;
— льготная ипотека по ставке от 6,5% годовых. Воспользоваться этой программой смогут собственники бизнеса и предприниматели при первоначальном взносе от 30%;
— льготная ипотека по ставке от 6,5% годовых для остальных категорий клиентов, при первоначальном взносе от 20%. Условия получения льготной ипотеки:

  • Воспользоваться президентской ипотекой могут граждане РФ — наемные работники, индивидуальные предприниматели и собственники бизнеса, имеющие официальное трудоустройство и стабильный доход.
  • Максимальная сумма кредита в Москве — до 8 млн. рублей, в других регионах РФ — до 3 млн. рублей.
  • Полученные средства могут быть использованы на приобретение только нового жилья в многоквартирном доме, в том числе строящемся. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.
  • Необходимо подать заявку в Банк Акцепт и в срок до 30 октября 2020 года подписать документы на ипотечный кредит. Подать заявку вы можете онлайн, либо обратиться в один из офисов банка. Для подачи заявки потребуется предоставить стандартный пакет документов.
  • Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита;
  • Гашение осуществляется только аннуитетными платежами;
  • Срок кредита до 25 лет.

*Процентная ставка 8,2% годовых действует для зарплатных клиентов банка и пенсионеров на приобретение квартир от 70 кв. м в новостройках и на вторичном рынке при первоначальном взносе от 30% и наличии страхования. Условия действительны на 17.06.2020 г. Подробная информация на akcept.ru. АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567.

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