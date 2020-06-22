Банк Акцепт снизил ставки на ипотеку и рефинансирование!

Также напоминаем, что на новостройки действует программа с господдержкой от 6,0% годовых!
А если у вас уже есть ипотека, то Банк Акцепт также снизил ставки на рефинансирование. Теперь вы можете переоформить ипотечный кредит другого банка по выгодной ставке — от 8,4% годовых!
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Подробности по телефону: 8−800−100−27−37 и на akcept.ru
Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
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*льготная ипотека по ставке от 6,0% годовых. Воспользоваться этой ставкой смогут клиенты с первоначальным взносом от 50% при покупке квартиры площадью от 70 кв. м.;
— льготная ипотека по ставке от 6,5% годовых. Воспользоваться этой программой смогут собственники бизнеса и предприниматели при первоначальном взносе от 30%;
— льготная ипотека по ставке от 6,5% годовых для остальных категорий клиентов, при первоначальном взносе от 20%. Условия получения льготной ипотеки:
- Воспользоваться президентской ипотекой могут граждане РФ — наемные работники, индивидуальные предприниматели и собственники бизнеса, имеющие официальное трудоустройство и стабильный доход.
- Максимальная сумма кредита в Москве — до 8 млн. рублей, в других регионах РФ — до 3 млн. рублей.
- Полученные средства могут быть использованы на приобретение только нового жилья в многоквартирном доме, в том числе строящемся. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.
- Необходимо подать заявку в Банк Акцепт и в срок до 30 октября 2020 года подписать документы на ипотечный кредит. Подать заявку вы можете онлайн, либо обратиться в один из офисов банка. Для подачи заявки потребуется предоставить стандартный пакет документов.
- Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита;
- Гашение осуществляется только аннуитетными платежами;
- Срок кредита до 25 лет.
*Процентная ставка 8,2% годовых действует для зарплатных клиентов банка и пенсионеров на приобретение квартир от 70 кв. м в новостройках и на вторичном рынке при первоначальном взносе от 30% и наличии страхования. Условия действительны