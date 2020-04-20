Банк Акцепт выдает ипотеку

На протяжении 30 лет Банк Акцепт стабильно преодолевает кризисные ситуации и сейчас, в это непростое для всех время, бесперебойно работает для своих клиентов, поэтому вы можете доверить нам свое будущее.
Подробности по тел.: 8−800−100−27−37 и на сайте.
Справка
Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Обслуживает физических и юридических лиц. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.
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- Сумма: 300 000−6 000 000 руб.
- Ставка: 8,7%-9,4% годовых
Срок кредита, лет — от 12 до 300 мес. (вкл) Первоначальный взнос от 20 до 30% по ставке — 9,4% и при первоначальном от 30% - ставка 9,2% годовых. Условия кредитования для зарплатников и пенсионеров: первоначальный взнос от 20 до 30% по ставке 9,1% годовых и при первоначальном взносе от 30% ставка — 8,9%. Первоначальный взнос может быть «оплачен» за счет средств Материнского капитала (не применимо при покупке апартаментов). Первоначальный взнос при покупке апартаментов — от 30%. Годовая ставка от 8,8% (8,7% для зарплатников и пенсионеров) при первоначальном взносе от 30% и приобретении квартиры площадью не менее 70 кв.м. Процентная ставка увеличивается на: 2 проц. пункта — при отсутствии личного страхования; на 0,5 проц. пункта — при кредитовании приобретения комнат и на 0,5 проц. пункт — при кредитовании ИП или собственника бизнеса (не применяется к собственникам предприятий, у которых заключены с банком «Акцепт» действующие договоры ЗПП).
- Сумма: 300 000−6 000 000 руб.
- Ставка: 8,7%-9,4% годовых
Срок кредита, лет — от 12 до 300 мес. (вкл) Первоначальный взнос от 20 до 30% по ставке — 9,4% и при первоначальном от 30% - ставка 9,2% годовых. Условия кредитования для зарплатников и пенсионеров: первоначальный взнос от 20 до 30% по ставке 9,1% годовых и при первоначальном взносе от 30% ставка — 8,9%. Первоначальный взнос может быть «оплачен» за счет средств Материнского капитала (не применимо при покупке апартаментов). Первоначальный взнос при покупке апартаментов — от 30%. Годовая ставка от 8,8% (8,7% для зарплатников и пенсионеров) при первоначальном взносе от 30% и приобретении квартиры площадью не менее 70 кв.м. Процентная ставка увеличивается на: 2 проц. пункта — при отсутствии личного страхования; на 0,5 проц. пункта — при кредитовании приобретения комнат и на 0,5 проц. пункт — при кредитовании ИП или собственника бизнеса (не применяется к собственникам предприятий, у которых заключены с банком «Акцепт» действующие договоры ЗПП).
- Сумма: 300 000−6 000 000 руб.
- Ставка: 8,7%-9,1% годовых
Специальные условия для клиентов, состоящих в официальном браке, с несовершеннолетними детьми.
Срок кредита, лет — от 12 до 300 мес. (вкл). Первоначальный взнос — от 20 до 30% по ставке 9.1% годовых. При первоначальном взносе от 30% ставка 8,9% годовых. Первоначальный взнос обеспечивается: собственными средствами или за счет средств Материнского капитала, а так же выплатой по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище». Годовая ставка от 8.7% при первоначальном взносе от 30% и приобретении квартиры площадью не менее 70 кв.м. Процентная ставка увеличивается на: 2 проц. пункта — при отсутствии личного страхования; на 0,5 проц. пункт — при кредитовании ИП или собственника бизнеса бизнеса (не применяется к собственникам предприятий, у которых заключены с банком «Акцепт» действующие договоры ЗПП)
- Сумма: 300 000−6 000 000 руб.
- Ставка: 9,4%-10,3% годовых
Рефинансирование действующих ипотечных кредитов, оформленных клиентами на приобретение квартир/апартаментов/ комнат и с оформленным правом собственности на объект недвижимости (вторичный рынок). Срок кредита, лет — от 12 до 300 мес. (вкл). Сумма кредита к стоимости недвижимости — от 10 до 70% по ставке 9,0% годовых. При сумме кредита к стоимости недвижимости — от 70 до 80% - ставка составляет 9,2% годовых. При покупке апартаментов соотношение суммы кредита к стоимости недвижимости не больше 70%. Процентная ставка увеличивается на: 2 проц. пункта — при отсутствии личного страхования; 0,5 проц. пункт при кредитовании ИП или собственника бизнеса. Не применяется к собственникам предприятий, у которых заключены с банком «Акцепт» действующие договоры ЗПП; 2 проц. пункта до момента регистрации ипотеки в пользу Банка Акцепт по объекту недвижимости, приобретенному по рефинансируемому кредиту.