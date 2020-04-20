Банк Акцепт выдает ипотеку

Кредит на приобретение недвижимости на вторичном рынке

Сумма: 300 000−6 000 000 руб.

Ставка: 8,7%-9,4% годовых

Срок кредита, лет — от 12 до 300 мес. (вкл) Первоначальный взнос от 20 до 30% по ставке — 9,4% и при первоначальном от 30% - ставка 9,2% годовых. Условия кредитования для зарплатников и пенсионеров: первоначальный взнос от 20 до 30% по ставке 9,1% годовых и при первоначальном взносе от 30% ставка — 8,9%. Первоначальный взнос может быть «оплачен» за счет средств Материнского капитала (не применимо при покупке апартаментов). Первоначальный взнос при покупке апартаментов — от 30%. Годовая ставка от 8,8% (8,7% для зарплатников и пенсионеров) при первоначальном взносе от 30% и приобретении квартиры площадью не менее 70 кв.м. Процентная ставка увеличивается на: 2 проц. пункта — при отсутствии личного страхования; на 0,5 проц. пункта — при кредитовании приобретения комнат и на 0,5 проц. пункт — при кредитовании ИП или собственника бизнеса (не применяется к собственникам предприятий, у которых заключены с банком «Акцепт» действующие договоры ЗПП).