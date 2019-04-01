Банк Акцепт выступает перед таможенными органами гарантом предприятий

Этому событию предшествовала активная работа банка с предприятиями — экспортерами/импортерами, с таможенными брокерами, таможенными перевозчиками, владельцами таможенных складов временного хранения. Добросовестное выполнение банком своих обязанностей в области таможенного дела стало залогом доверия Федеральной Таможенной Службы, позволившее увеличить лимиты.
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