Банк Акцепт выступает перед таможенными органами гарантом предприятий

В марте 2019 года Банку Акцепт, обладающему правом выдачи таможенных гарантий, на основании приказа Федеральной Таможенной Службы России от 28.02.2019 г. № 347 увеличен лимит максимальной суммы одной банковской гарантии до 47 млн рублей и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий до 235 млн рублей.