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Банк Акцепт выступает перед таможенными органами гарантом предприятий

В марте 2019 года Банку Акцепт, обладающему правом выдачи таможенных гарантий, на основании приказа Федеральной Таможенной Службы России от 28.02.2019 г. № 347 увеличен лимит максимальной суммы одной банковской гарантии до 47 млн рублей и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий до 235 млн рублей.

Бизнес.
Бизнес.
СС0

Этому событию предшествовала активная работа банка с предприятиями — экспортерами/импортерами, с таможенными брокерами, таможенными перевозчиками, владельцами таможенных складов временного хранения. Добросовестное выполнение банком своих обязанностей в области таможенного дела стало залогом доверия Федеральной Таможенной Службы, позволившее увеличить лимиты.

ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105

Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37

Сайт: www.akcept.ru

АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567

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