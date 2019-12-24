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Банк Акцепт запустил новый сервис — открытие депозитов в Интернет-банке

В декабре Банк Акцепт запустил новый сервис для юридических лиц, позволяющий открывать депозиты через Интернет-банк! Теперь вы можете сделать это без визита в банк.

Акцепт запустил новый сервис в Интернет-банке
Акцепт запустил новый сервис в Интернет-банке
CC0

Услуга доступна для подключения в ПК-версии Интернет-банка. При открытии депозита вы сможете ознакомиться со всей необходимой информацией, выбрать подходящие условия и опции. А в дальнейшем вы также будете управлять своими счетами онлайн — через ПК-версию или мобильное приложение.

Подробности уточняйте в контакт-центре АО «Банк Акцепт»: 8 800 100-27-37.

Справка:

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 14 отделений в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, Красноярске, Барнауле, Омске, а также филиал банка в Москве. Обслуживает физических лиц и юридические лица. Лицензия Банка России № 567.

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