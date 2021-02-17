Банк «Фридом Финанс» предложил новый продукт для автолюбителей

Клиент может использовать заемные денежные средства для приобретения легкового автомобиля иностранного производства у любого официального дилера, а также у дилера марки Tesla — Moscow Tesla Club. Кроме того, кредит может быть направлен на покупку дополнительного оборудования, устанавливаемого на приобретаемое ТС у дилера, оплату страховой премии по договору каско, ОСАГО или личного страхования. По условиям программы «Честный процент» исключены скрытые комиссии, отсутствуют излишние страховки и иные дополнительные услуги, связанные с обслуживанием и эксплуатацией автомобиля на период действия кредитного договора.

Сумма кредита составляет от 100 тыс. до 7,5 млн рублей и выдается на срок от года до пяти лет с возможностью досрочного погашения. Первоначальный взнос для автомобилей, приобретаемых у официального дилера, составляет 20% и 50% для автомобилей марки Tesla. Ставка по кредиту — от 11,5% годовых.

Подать заявку на «Честный процент» может любой гражданин РФ с постоянной занятостью в возрасте от 25 до 60 лет. Для оформления кредита заемщику понадобится паспорт, водительское удостоверение категории «B», военный билет (для мужчин в возрасте до 27 лет), справка о доходах и суммах налога физического лица по форме 2-НДФЛ за истекшие 12 месяцев или справка по форме банка, заверенная работодателем, и/или иные подтверждающие доход документы (при наличии).

Геннадий Салыч,

председатель правления Банка «Фридом Финанс»:

— Услуга автокредитования традиционно пользуется повышенным спросом среди соотечественников. Внедрение данного финансового инструмента в продуктовую линейку банка входило в число стратегических задач этого года. Статистика показывает, что в 2020 году россияне взяли почти 900 тысяч займов на приобретение транспортных средств, а сейчас люди особенно активно реализуют отложенный спрос с возобновлением программ господдержки. Наряду с качественными инвестиционными продуктами мы планомерно развиваем и классические банковские. Наши приоритеты: широкая линейка востребованных финансовых сервисов при стопроцентной удовлетворенности клиентов качеством обслуживания.

Подробнее с условиями кредитования, списком марок и моделей автомобилей можно ознакомиться на сайте банка.

Справка

Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк») — российский частный банк, основанный в 1990 году. Банк является одним из ведущих игроков в секторе частных инвестиций на рынке России. Входит в международный холдинг Freedom Holding Corp. Банк имеет лицензии на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. В настоящее время открыто более 25 офисов Банка «Фридом Финанс» на территории России.