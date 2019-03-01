Банк «Левобережный» продолжит льготное кредитование малого и среднего бизнеса Сибири по эффективной ставке 8,5% годовых

«Это живая программа, благодаря которой бизнес получает хорошую поддержку и реальные возможности финансирования. А мы являемся проводником, помогая компаниям получить кредит по льготной ставке 8,5% годовых, что на рыночных условиях сделать невозможно», — комментирует генеральный директор Банка «Левобережный» Владимир Шапоренко.
Льготное кредитование в Банке «Левобережный» по ставке 8,5% годовых смогут получить субъекты малого и среднего предпринимательства приоритетных отраслей развития, входящие в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории присутствия Банка: Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Красноярского и Алтайского края.
«На сотрудничество с Банком „Левобережный“ в рамках данной программы могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса, заинтересованные в привлечении дополнительных ресурсов на пополнение оборотных средств или на инвестиционные цели. Минимальная сумма кредита установлена в размере 3 млн рублей, что позволит максимальному числу компаний воспользоваться возможностями льготного финансирования», — говорит кандидат экономических наук, заместитель генерального директора Банка «Левобережный», Людмила Глушкова.
В 2018 году Банк «Левобережный» был в числе 15 банков, уполномоченных выдавать льготные кредиты малому и среднему бизнесу приоритетных отраслей по эффективной ставке 6,5% годовых. За 2018 год Банком было выдано 130 кредитов на общую сумму свыше 3 млрд руб. За время действия программы кредит в Банке «Левобережный» получили такие сибирские компании как: ООО «СК «Армада», ООО Компания «Гофромастер», АО «Вектор-БиАльгам», ООО «СЗГЦ», ООО «Европласт-ЕнисейПром», ООО «С2 ГРУПП», ООО «Элизиум», ООО «Нео-Пак», ООО «ТК «Кузбасс Групп» и многие другие.
В 2019 году ещё больше компаний Сибири смогут получить льготный кредит, так как список приоритетных отраслей был расширен и впервые включил, например торговую отрасль, но только в части кредитования на приобретение основных средств.
Программа разработана Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Корпорацией МСП (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764).
В рамках Программы кредиты выдаются на проекты, реализуемые в приоритетных отраслях:
- сельское хозяйство
- обрабатывающее производство
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
- строительство
- туристская деятельность и деятельность по развитию внутреннего и въездного туризма
- деятельность в области информации и связи.
- транспортировка и хранение
- деятельность в области здравоохранения
- деятельность в области образования
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации отходов, переработка мусора
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (за исключением ресторанов).
- деятельность в области культуры, спорта
- деятельность профессиональная, научная и техническая
- деятельность в сфере бытовых услуг
- деятельность в сфере розничной торговли при условии, что субъект МСП зарегистрирован и (или) осуществляет такую деятельность на территории моногородов
- деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли при условии, что с субъектом МСП заключается кредитный договор на инвестиционные цели.
- деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли при условии, что субъект МСП зарегистрирован и (или) осуществляет такую деятельность на территориях ДФО, СКФО, Р. Крым и Севастополя.
Полные условия кредитования: форма выдачи — кредит или кредитная линия с лимитом выдачи. Цель — инвестиционные проекты или пополнение оборотных средств. Размер кредита на инвестиционные цели — от 3 млн рублей до 1 млрд рублей, срок кредитования — до 10 лет; на пополнение оборотных средств — от 3 млн рублей до 100 млн рублей, срок до 3 лет. Кредит выдается под залог недвижимости, транспорта, товара в обороте, готовой продукции, запасов сырья на складе, иные виды залога.
Требования к заемщикам: заёмщик является субъектом МСП, включен в Единый реестр малого и среднего предпринимательства; осуществляет деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях; налоговый резидент РФ; имеет положительную кредитную историю (или не имеет кредитной истории); отсутствует: возбужденное производство по делу о несостоятельности (банкротстве), просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет, задолженность по заработной плате перед работниками.
Информацию по программе можно получить в офисах Банка «Левобережный» и по телефону 8−800−3333−555.
Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.