Банк «Левобережный» продолжит льготное кредитование малого и среднего бизнеса Сибири по эффективной ставке 8,5% годовых

18 февраля 2019 года на заседании комиссии Министерства экономического развития РФ был утвержден список банков, уполномоченных выдавать кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке. Банк «Левобережный» был вновь включён в число организаций, участвующих в государственной программе льготного кредитования бизнеса.*

«Это живая программа, благодаря которой бизнес получает хорошую поддержку и реальные возможности финансирования. А мы являемся проводником, помогая компаниям получить кредит по льготной ставке 8,5% годовых, что на рыночных условиях сделать невозможно», — комментирует генеральный директор Банка «Левобережный» Владимир Шапоренко.

Льготное кредитование в Банке «Левобережный» по ставке 8,5% годовых смогут получить субъекты малого и среднего предпринимательства приоритетных отраслей развития, входящие в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории присутствия Банка: Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Красноярского и Алтайского края.

«На сотрудничество с Банком „Левобережный“ в рамках данной программы могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса, заинтересованные в привлечении дополнительных ресурсов на пополнение оборотных средств или на инвестиционные цели. Минимальная сумма кредита установлена в размере 3 млн рублей, что позволит максимальному числу компаний воспользоваться возможностями льготного финансирования», — говорит кандидат экономических наук, заместитель генерального директора Банка «Левобережный», Людмила Глушкова.

В 2018 году Банк «Левобережный» был в числе 15 банков, уполномоченных выдавать льготные кредиты малому и среднему бизнесу приоритетных отраслей по эффективной ставке 6,5% годовых. За 2018 год Банком было выдано 130 кредитов на общую сумму свыше 3 млрд руб. За время действия программы кредит в Банке «Левобережный» получили такие сибирские компании как: ООО «СК «Армада», ООО Компания «Гофромастер», АО «Вектор-БиАльгам», ООО «СЗГЦ», ООО «Европласт-ЕнисейПром», ООО «С2 ГРУПП», ООО «Элизиум», ООО «Нео-Пак», ООО «ТК «Кузбасс Групп» и многие другие.

В 2019 году ещё больше компаний Сибири смогут получить льготный кредит, так как список приоритетных отраслей был расширен и впервые включил, например торговую отрасль, но только в части кредитования на приобретение основных средств.

Программа разработана Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Корпорацией МСП (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764).

В рамках Программы кредиты выдаются на проекты, реализуемые в приоритетных отраслях:

сельское хозяйство

обрабатывающее производство

производство и распределение электроэнергии , газа и воды.

газа и воды. строительство

туристская деятельность и деятельность по развитию внутреннего и въездного туризма

деятельность в области информации и связи.

транспортировка и хранение

деятельность в области здравоохранения

деятельность в области образования

водоснабжение , водоотведение , организация сбора , обработки и утилизации отходов , переработка мусора

водоотведение организация сбора обработки и утилизации отходов переработка мусора деятельность гостиниц и предприятий общественного питания ( за исключением ресторанов).

за исключением ресторанов). деятельность в области культуры , спорта

спорта деятельность профессиональная , научная и техническая

научная и техническая деятельность в сфере бытовых услуг

деятельность в сфере розничной торговли при условии , что субъект МСП зарегистрирован и ( или) осуществляет такую деятельность на территории моногородов

что субъект МСП зарегистрирован и или) осуществляет такую деятельность на территории моногородов деятельность в сфере розничной и ( или) оптовой торговли при условии , что с субъектом МСП заключается кредитный договор на инвестиционные цели.

или) оптовой торговли при условии что с субъектом МСП заключается кредитный договор на инвестиционные цели. деятельность в сфере розничной и ( или) оптовой торговли при условии , что субъект МСП зарегистрирован и ( или) осуществляет такую деятельность на территориях ДФО , СКФО , Р. Крым и Севастополя.

Полные условия кредитования: форма выдачи — кредит или кредитная линия с лимитом выдачи. Цель — инвестиционные проекты или пополнение оборотных средств. Размер кредита на инвестиционные цели — от 3 млн рублей до 1 млрд рублей, срок кредитования — до 10 лет; на пополнение оборотных средств — от 3 млн рублей до 100 млн рублей, срок до 3 лет. Кредит выдается под залог недвижимости, транспорта, товара в обороте, готовой продукции, запасов сырья на складе, иные виды залога.

Требования к заемщикам: заёмщик является субъектом МСП, включен в Единый реестр малого и среднего предпринимательства; осуществляет деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях; налоговый резидент РФ; имеет положительную кредитную историю (или не имеет кредитной истории); отсутствует: возбужденное производство по делу о несостоятельности (банкротстве), просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет, задолженность по заработной плате перед работниками.

Информацию по программе можно получить в офисах Банка «Левобережный» и по телефону 8−800−3333−555.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.