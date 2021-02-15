Банк «Открытие» аккредитовал два ЖК в Барнауле

Банк « Открытие » аккредитовал жилые комплексы ЖК «Лапландия» от ГК «Союз» и дом на ул. Монтажников, 4 от ГК «ВОТЭТОДОМ». Покупателям квартир банк «Открытие» предлагает новые выгодные условия по ипотеке.

Жилой комплекс комфорт-класса «Лапландия» расположен в Индустриальном районе города и состоит из двух блок-секций с квартирами с продуманными smart-планировками. Преимуществами комплекса являются закрытые дворы, детский сад, школа и поликлиника в пешей доступности, гараж-стоянка, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Также рядом находится множество крупных торговых центров и остановка общественного транспорта.

Панельный дом с повышенной звукоизоляцией и ярким фасадом на ул. Монтажников, 4 строится в тихом месте в глубине спального микрорайона. 10-этажный дом состоит из квартир различной площади и планировки — от студий до 4-комнатных квартир. Неподалеку от дома — детский сад и школа, поликлиники, супермаркет, Барнаульский ипподром.

Приобрести жилье в этих жилых комплексах можно в ипотеку по госпрограмме со ставкой 5,85% на весь период кредитования при первоначальном взносе от 15%, по «Семейной ипотеке» ставка составляет 4,65%.

Клиенты банка также могут получить ипотеку на строящееся жильё по ставке от 7,5% (для ключевых клиентов — 7,3%), на вторичное — от 7,6% (минимальная ставка для ключевых клиентов — 7,4%) при первоначальном взносе от 10% (для зарплатных клиентов банка), на рефинансирование — от 7,5% годовых.

Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в банке «Открытие» составляет от 3 до 30 лет. Клиенты банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья.

По итогам 2020 года банк «Открытие» входит в ТОП-5 банков-лидеров по объемам выдачи ипотеки. За 2020 год ипотечный портфель банка «Открытие» в Алтайском крае вырос на 19% - до 2,3 млрд рублей.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка.

Госпрограмма. Цель кредитования — приобретение квартиры у застройщиков, осуществляющих строительство в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ в многоквартирном доме, аккредитованном банком «Открытие». Аккредитованные банком объекты строительства. Ставка — от 5,99% годовых. Сумма кредита: от 500 тыс. до 12 млн рублей для приобретения квартиры в новостройке в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; от 500 тыс. до 6 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15% до 80%. Валюта кредита — рубли РФ. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех.

Семейная ипотека — ипотечная программа поддержки семей с детьми, субсидируемая государством. Ставка 4,65% годовых. Сумма кредита: от 500 тыс. до 12 млн рублей для приобретения квартиры в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; от 500 тыс. до 6 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15% до 80%. Cтрахование жизни и трудоспособности — обязательно.

Застройщики: ГК «Союз», ООО «ВОТЭТОДОМ». Проектные декларации на сайтах: www. isk-soyuz.ru, вотэтодом. рф

ПАО Банк «ФК Открытие»