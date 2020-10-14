Банк «Открытие» аккредитовал новый жилой комплекс в Новоалтайске

ЖК «Радужный» расположен в самом центре Новоалтайска. Дом эконом-класса на ул. Анатолия, 100 — кирпичный, 4-х подъездный, 10-этажный. В доме представлены квартиры с чистовой отделкой площадью от 28 до 66 квадратных метров. Вблизи комплекса находятся детские сады, школа, спортивный стадион «Локомотив» и железнодорожная больница.

Приобрести жилье в доме на Анатолия, 100 можно в ипотеку по госпрограмме со ставкой 6,5% на весь период кредитования при первоначальном взносе от 15%.

С 18 августа банк «Открытие» улучшил условия и по собственным ипотечным программам. Теперь клиенты могут получить ипотеку на строящееся жильё по ставке от 7,5%, на вторичное — от 7,6% при первоначальном взносе от 10% (для зарплатных клиентов банка), на рефинансирование — от 7,8% годовых. Минимальная ставка по программе «Семейная ипотека» на новостройки составляет 4,7%.

Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в банке «Открытие» составляет от 3 до 30 лет. Клиенты банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья.

По итогам первого полугодия 2020 года, согласно данным Frank RG, «Открытие» вошел в ТОП-5 банков по объему выдачи ипотеки. С начала года банк выдал жителям Алтайского края ипотечных кредитов на сумму более 1 млрд. рублей, что вдвое выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка.