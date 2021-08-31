Банк «Открытие» аккредитовал шесть жилых комплексов в Барнауле

ЖК «Мотор» от Группы компаний «ВОТЭТОДОМ», ЖК «Шоколад» от Инвестиционной строительной компании «Строительный камень», ЖК «Мелодия» от ООО ПСК «Строительная перспектива», ЖК «Юбилейный» от Группы компаний «Сибирия», ЖК «Джаз» (второй этап) от Инвестиционно-строительной компании «Алгоритм» и дом на Крупской, 118 от Группы компаний «Авангард» прошли аккредитацию в банке « Открытие ».

Статус аккредитованного объекта означает, что кредитная организация уже провела тщательную проверку и оценку проекта. Таким образом, покупателям в процессе заведения заявки на получение ипотеки нет необходимости готовить и предоставлять документы по объекту залога. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку — уменьшаются.

В настоящее время банк «Открытие» предлагает ипотечный кредит на покупку квартир на этапе строительства у застройщика по льготной ставке от 5,7% годовых. В качестве первоначального взноса — от 15% стоимости приобретаемой недвижимости — можно использовать и средства материнского капитала.

Также банк предлагает «Семейную ипотеку» под 5,15% годовых, «Военную ипотеку» — под 7,8%, а также собственные программы банка со ставками от 7,6% годовых.

Одной из самых востребованных остается программа рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов со ставкой от 8% годовых с возможностью не только улучшить условия по ранее выданному кредиту, но и получить дополнительные средства по привлекательной ставке.

Клиенты банка также могут получить ипотеку на строящееся жильё по ставке от 7,6%, на вторичное — от 7,6% при первоначальном взносе от 10% (для зарплатных клиентов банка), на рефинансирование — от 8% годовых.

Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в банке «Открытие» составляет от 3 до 30 лет. Клиенты банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья.

Справка

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Полную информацию об условиях предоставления кредитов, ставках, сроках и необходимых документах можно узнать на сайте ПАО Банк «ФК Открытие» www.open.ru. Проектные декларации — на сайте наш.дом.рф.