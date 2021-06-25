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Банк «Открытие» аккредитовал три строящихся ЖК в Барнауле

Среди аккредитованных объектов — комплексы, которые возводят крупнейшие компании строительного рынка региона: Группа компаний «Союз» — ЖК «Лапландия» и ПСК «Строительная перспектива» с двумя объектами — ЖК «Серебряный бор» и ЖК «Солар».

Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Анна Зайкова.

Статус аккредитованного объекта означает, что банк уже провел оценку и проверку проекта. Это дает возможность покупателю не собирать пакет документов по объекту залога при подаче заявки на кредит. Таким образом, клиенты банка «Открытие» экономят время и часть своих затрат на сделку.

Сегодня банк «Открытие» готов предоставить ипотечные кредиты на покупку строящегося жилья непосредственного у застройщика по «Госпрограмме 2020» по льготной ставке — от 5,59% годовых. Минимальный первоначальный взнос — от 15% от стоимости приобретаемой квартиры (в качестве первоначального взноса можно использовать средства МСК и различных субсидий), максимальная сумма кредита до 1 июля 2021 года — до 6 млн рублей, после 1 июля — до 3 млн рублей. Максимальный срок кредитования — до 30 лет, возраст заемщиков — от 18 до 70 лет.

Для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные скидки. В рамках программы «Новостройка» приобрести жилье теперь можно по ставке от 7,7% при первоначальном взносе от 10 до 80%. Кроме того, банк «Открытие» продолжает прием заявок по программе «Семейная ипотека», которая позволяет семьям с детьми приобрести жилье по ставке 5,15%. Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок.

Более подробную информацию об условиях ипотечного кредитования и ставках ознакомиться на сайте банка www.open.ru.

Застройщики: ГК «Союз», ООО «Специализированный застройщик «Серебряный бор». Проектные декларации расположены на сайтах: www. isk-soyuz.ru (ЖК «Лапландия»), cp22.ru (ЖК «Серебряный бор» и ЖК «Солар»).

ПАО Банк «ФК Открытие»

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