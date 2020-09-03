Банк «Открытие» аккредитовал жилой комплекс «Дружба» в Барнауле

Дом на Крупской, 118 жилого комплекса «Дружба» — это одноподъездный 10-этажный монолитно-кирпичный дом эконом-класса. В доме представлены 72 одно- и двухкомнатные квартиры площадью от 28 до 44 квадратных метров, с отделкой «под ключ» и застекленными балконами. Фасад дома облицован кирпичом красного цвета. Комплекс имеет удачное расположение — в трех минутах езды от него находятся железнодорожный и авто вокзалы, а также ТРЦ «Сити-Центр» и «Галактика», многочисленные продуктовые магазины, спортивные стадионы и городская поликлиника.

Приобрести жилье в этих домах можно в ипотеку по госпрограмме, где ставка составляет 5,99% на весь срок кредитования при первоначальном взносе от 15%.

С 18 августа банк «Открытие» улучшил условия и по собственным ипотечным программам. Теперь клиенты могут получить ипотеку на строящееся жильё по ставке от 7,5%, на вторичное — от 7,6% при первоначальном взносе от 10% (для зарплатных клиентов банка), на рефинансирование — от 7,8% годовых. Минимальная ставка по программе «Семейная ипотека» на новостройки составляет 4,7%.

Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в банке «Открытие» составляет от 3 до 30 лет. Клиенты банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья.

По итогам первого полугодия 2020 года согласно данным Frank RG «Открытие» занял место в ТОП-5 банков по объему выдачи ипотеки.

О программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка.

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Условия кредитования по Госпрограмме 2020. Цель кредитования — приобретение квартиры у застройщиков, осуществляющих строительство в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ в многоквартирном доме, аккредитованном банком «Открытие». Ставка — от 5,99% годовых. Сумма кредита: — от 500 тыс. до 12 млн рублей для приобретения квартиры в новостройке в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; — от 500 тыс. до 6 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15% до 80%. Валюта кредита — рубли РФ. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Условия ипотечного кредитования на строящееся жильё. Цель кредитования — приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости в многоквартирном доме, аккредитованном банком «Открытие». Ставка — от 7,5% годовых. Сумма кредита: — от 500 тыс. до 30 млн рублей для приобретения недвижимости в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; — от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования —от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос: — от 10% до 80% — если вы являетесь зарплатным клиентом банка «Открытие»; — от 30% до 80% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса; — от 20% до 80% — в иных случаях. Валюта кредита — рубли РФ. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Условия ипотечного кредитования на вторичное жильё. Цель кредитования — приобретение квартиры или последней доли в квартире на вторичном рынке недвижимости. Ставка — от 7,6% годовых. Сумма кредита: — от 500 тыс. до 30 млн рублей для приобретения недвижимости в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; — от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос: — от 10% до 80% — если вы являетесь зарплатным клиентом банка «Открытие»; — от 30% до 80% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса; — от 20% до 80% — в иных случаях. Валюта кредита — рубли РФ. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Условия по программе «Рефинансирование». Цель кредитования — погашение ипотечного кредита или займа, обеспеченного залогом квартиры или залогом имущественных прав по договору участия в долевом строительстве, залогодержателем по которому является банк или иная организация. Ставка при рефинансировании кредита, оформленного в иной организации от 7,8%; в банке «Открытие» от 8,5%. Сумма кредита: — от 500 тыс. до 30 млн рублей для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО; — от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Размер кредита от стоимости залога: — от 20% до 70% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса; — от 20% до 80% — в иных случаях. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Условия по программе «Семейная ипотека». Цель кредитования: приобретение у застройщика готовой квартиры по договору купли-продажи; приобретение у застройщика квартиры, находящейся на этапе строительства в многоквартирном доме, аккредитованном банком «Открытие»; приобретение квартиры на вторичном рынке жилья, расположенной в сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа; погашение (рефинансирование, а также повторное рефинансирование) ипотечного кредита или займа оформленного на вышеуказанные цели; погашение (рефинансирование, а также повторное рефинансирование) ипотечного кредита или займа, оформленного на цели: — приобретения у юридического лица (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда) квартиры, находящейся на этапе строительства по договору, заключенному до вступления в силу 214-ФЗ, при условии наличия зарегистрированного права собственности заемщика на квартиру; - выплаты паевого взноса члена ЖСК, осуществившего строительство многоквартирного дома до вступления в силу 214-ФЗ, при условии наличия зарегистрированного права собственности заемщика на квартиру. Ставка — от 4,7% годовых. Сумма кредита: — от 500 тыс. до 12 млн рублей для приобретения квартиры в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; — от 500 тыс. до 6 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15% до 80%. Рефинансирование возможно при отсутствии текущей просроченной задолженности: — на дату заключения банком кредитного договора; — в течение последних 180 календарных дней сроком свыше 30 календарных дней.

ПАО Банк «ФК Открытие»