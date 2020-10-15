Банк «Открытие» аккредитовал жилой комплекс «Мичурин Парк» в Барнауле

ЖК «Мичурин Парк» расположен в Индустриальном районе Барнаула, на ул. Власихинская, 65а. Панельный дом комфорт-класса имеет 16 этажей, в которых находится 493 квартиры площадью от 27 до 88 квадратных метров. Дом имеет большой двор, рядом находятся два крупных торговых центра, хорошая транспортная развязка и ленточный бор.

Приобрести жилье в ЖК «Мичурин Парк» можно в ипотеку по госпрограмме со ставкой 6,5% на весь период кредитования при первоначальном взносе от 15%.

С 18 августа банк «Открытие» улучшил условия и по собственным ипотечным программам. Теперь клиенты могут получить ипотеку на строящееся жильё по ставке от 7,5%, на вторичное — от 7,6% при первоначальном взносе от 10% (для зарплатных клиентов банка), на рефинансирование — от 7,8% годовых. Минимальная ставка по программе «Семейная ипотека» на новостройки составляет 4,7%.

Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в банке «Открытие» составляет от 3 до 30 лет. Клиенты банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья.

По итогам первого полугодия 2020 года, согласно данным Frank RG, «Открытие» вошел в ТОП-5 банков по объему выдачи ипотеки. С начала года банк выдал жителям Алтайского края ипотечных кредитов на сумму более 1 млрд. рублей, что вдвое выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка.

Условия ипотечного кредитования по Госпрограмме 2020. Цель кредитования — приобретение квартиры у застройщиков, осуществляющих строительство в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ в многоквартирном доме, аккредитованном банком «Открытие». Ставка — от 6,5% годовых. Сумма кредита: от 500 тыс. до 12 млн рублей для приобретения квартиры в новостройке в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; от 500 тыс. до 6 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15% до 80%. Валюта кредита — рубли РФ. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Условия ипотечного кредитования по программе «Новостройка». Цель кредитования — приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости в многоквартирном доме, аккредитованном банком «Открытие». Ставка — от 7,5% годовых. Сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для приобретения недвижимости в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования —от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос: от 10% до 80% — если вы являетесь зарплатным клиентом банка «Открытие»; от 30% до 80% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса; от 20% до 80% — в иных случаях. Валюта кредита — рубли РФ. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Условия ипотечного кредитования на вторичном рынке. Цель кредитования — приобретение квартиры или последней доли в квартире на вторичном рынке недвижимости. Ставка — от 7,6% годовых. Сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для приобретения недвижимости в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос: от 10% до 80% — если вы являетесь зарплатным клиентом банка «Открытие»; от 30% до 80% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса; от 20% до 80% — в иных случаях. Валюта кредита — рубли РФ. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Рефинансирование. Цель кредитования — погашение ипотечного кредита или займа, обеспеченного залогом квартиры или залогом имущественных прав по договору участия в долевом строительстве, залогодержателем по которому является банк или иная организация. Ставка при рефинансировании кредита, оформленного в иной организации от 7,8%; в банке «Открытие» от 8,5%. Сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО; от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Размер кредита от стоимости залога: от 20% до 70% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса; от 20% до 80% — в иных случаях. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Семейная ипотека. Цель кредитования: приобретение у застройщика готовой квартиры по договору купли-продажи; приобретение у застройщика квартиры, находящейся на этапе строительства в многоквартирном доме, аккредитованном банком «Открытие»; приобретение квартиры на вторичном рынке жилья, расположенной в сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа; погашение (рефинансирование, а также повторное рефинансирование) ипотечного кредита или займа оформленного на вышеуказанные цели; погашение (рефинансирование, а также повторное рефинансирование) ипотечного кредита или займа, оформленного на цели: приобретения у юридического лица (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда) квартиры, находящейся на этапе строительства по договору, заключенному до вступления в силу 214-ФЗ, при условии наличия зарегистрированного права собственности заемщика на квартиру, либо выплаты паевого взноса члена ЖСК, осуществившего строительство многоквартирного дома до вступления в силу 214-ФЗ, при условии наличия зарегистрированного права собственности заемщика на квартиру. Ставка — от 4,7% годовых. Сумма кредита: от 500 тыс. до 12 млн рублей для приобретения квартиры в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; от 500 тыс. до 6 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15% до 80%. Рефинансирование возможно при отсутствии текущей просроченной задолженности: на дату заключения банком кредитного договора; в течение последних 180 календарных дней сроком свыше 30 календарных дней.

Застройщик: СК «Адалин-Строй». Проектные декларации: www.adalin-stroy.ru

ПАО Банк «ФК Открытие»