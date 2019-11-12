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Банк «Открытие» более чем в полтора раза увеличил партнерскую банкоматную сеть

Банк «Открытие» расширил партнерскую банкоматную сеть, к которой в ноябре 2019 года присоединились Промсвязьбанк, Совкомбанк, БКС Банк и ВТБ. Теперь клиентам «Открытия» доступно снятие наличных без комиссии в 35 000 устройствах на территории всей страны.

Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт платежных систем Visa, MasterCard и МИР. Размер лимитов на снятие денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты. Напомним, что объединенная сеть также включает банкоматы Альфа-Банка, Райффайзенбанка, Газпромбанка, ЮниКредит Банка, Банка ЗЕНИТ, Банка Русский стандарт, Банка Уралсиб, Веста банка и СКБ-Банка. Дополнительно клиенты «Открытия» могут пополнять свои карты в банкоматах Альфа-Банка без комиссии.

Александр Дынин,
директор департамента эквайринга банка «Открытие»:

«Развитие технологий дистанционного банковского обслуживания, в том числе банкоматной сети, — одно из приоритетных направлений развития бизнеса нашего „Открытия“. Мы будем расширять географию сети и добавлять новый функционал, доступный на всех устройствах банков-партнеров, что обеспечит дополнительные удобства нашим клиентам».

ПАО Банк «ФК Открытие»

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