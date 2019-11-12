Банк «Открытие» более чем в полтора раза увеличил партнерскую банкоматную сеть

Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт платежных систем Visa, MasterCard и МИР. Размер лимитов на снятие денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты. Напомним, что объединенная сеть также включает банкоматы Альфа-Банка, Райффайзенбанка, Газпромбанка, ЮниКредит Банка, Банка ЗЕНИТ, Банка Русский стандарт, Банка Уралсиб, Веста банка и СКБ-Банка. Дополнительно клиенты «Открытия» могут пополнять свои карты в банкоматах Альфа-Банка без комиссии.
Александр Дынин,
директор департамента эквайринга банка «Открытие»:
«Развитие технологий дистанционного банковского обслуживания, в том числе банкоматной сети, — одно из приоритетных направлений развития бизнеса нашего „Открытия“. Мы будем расширять географию сети и добавлять новый функционал, доступный на всех устройствах банков-партнеров, что обеспечит дополнительные удобства нашим клиентам».
ПАО Банк «ФК Открытие»