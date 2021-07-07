Банк «Открытие»: большинство сибиряков против пышных свадеб и кредитов на свадьбу

Большинство наших земляков — не сторонники пышных свадеб. Только 23% считают, что свадебная церемония должна быть роскошной, чтобы запомниться на всю жизнь. Таковы результаты опроса*, проведенного банком « Открытие » и РГС Банком накануне Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

Нейтрально к роскошным свадьбам относится 41% опрошенных. Еще 37% заявили об отрицательном отношении.

41% сибиряков планируют пригласить на свадьбу только родителей и самых близких друзей, а 19% и вовсе считают, что для церемонии бракосочетания достаточно только жениха и невесты. Еще 15% опрошенных готовы позвать на празднование всех знакомых и друзей, уложившись в лимит до 100 человек. Четверть сибиряков уверены, что на свадьбе «чем больше гостей, тем лучше».

Примерно треть опрошенных (31%) хотели бы отметить день свадьбы за границей, четверть (25%) — на родине в ресторане, каждый пятый (19%) — на природе, 13% - дома, а 12% - рассматривают экзотические и необычные места для проведения бракосочетания: воздушный шар, планетарий, стадион, необычный арт-объект.

Почти половина опрошенных жителей СФО (48% - самый низкий показатель среди всех округов России) нейтрально относятся к ситуации, когда свадьбу молодоженов оплачивают родители. По их мнению, лучше, если родители помогут деньгами только частично и по собственному желанию. Треть респондентов (и это самый высокий показатель по стране) положительно относится к тому, что свадьбы финансируют родители — это поможет провести торжество на высоком уровне. Каждый четвертый считает, что молодожены должны оплачивать свадьбу сами, даже если им придется брать для этого кредит, поскольку вступают в самостоятельную жизнь.

52% заявили, что самостоятельно финансировали свои свадьбы. 28% устраивали свадьбы на деньги родственников и родителей. У 29% не было свадеб. 3% респондентов брали для свадьбы кредит в банке.

При этом нормальной практикой свадьбу в кредит считают лишь 30% опрошенных. 70% полагают, что кредит на свадьбу брать нельзя: если нет денег, лучше отложить свадьбу или сделать ее скромнее.

3% опрошенных сибиряков заявили о том, что у них нет денег на свадьбу. Не более 50 тысяч рублей на свадебную церемонию готовы потратить 12% опрошенных, 50−100 тысяч — 19%, от 100 до 200 тысяч рублей — 17%, от 200 до 300 тысяч рублей — 14% (самый высокий показатель по стране), от 300 до 400 тысяч рублей — 4%, от 400 до 500 тысяч рублей — 3%, свыше 500 тысяч — 3%.

*Опрос проведен ПАО Банк «ФК Открытие» и РГС Банком 25−30 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.