Банк «Открытие» дарит кэшбэк за рефинансирование кредитных карт

Банк « Открытие » предлагает дополнительный кэшбэк в размере 1000 рублей за перевод задолженности с кредитных карт сторонних банков на кредитную карту « Открытия ». Подарок смогут получить как действующие, так и новые клиенты банка, оформившие услугу в интернет-банке или мобильном приложении.

Призовой кэшбэк будет начислен в виде денежных средств на счет банковской карты клиента «Открытия». Если у клиента карты еще нет, ее можно легко оформить удаленно на сайте банка или в любом ближайшем отделении.

Банк «Открытие» одним из первых запустил сервис «Рефинансирование кредитных карт». С его помощью можно перевести задолженность по кредитной карте любого российского банка на кредитную карту «Открытия» и не платить по ней проценты в течение льготного периода до 120 дней. Сервис доступен в интернет-банке и в мобильном приложении на iOS.

Перевод осуществляется без комиссии при условии, что карта другого банка будет закрыта в течение 92 дней со момента перевода. При этом справку о закрытии карты другого банка предоставлять не нужно.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.