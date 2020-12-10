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Банк «Открытие» добавил карты Visa в Кошелёк Pay

Банк «Открытие» расширил возможности сервиса бесконтактной оплаты Кошелёк Pay. Теперь в приложение «Кошелёк» для оплаты смартфоном можно также загрузить карты международной платежной системы Visa.

Банк «Открытие» добавил карты Visa в Кошелёк Pay.
Банк «Открытие» добавил карты Visa в Кошелёк Pay.
ПАО Банк «ФК Открытие»

Кошелёк Pay доступен на устройствах с операционной системой Android (версии 5.0 и выше) и Huawei / Honor с технологией NFC. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение «Кошелёк» из официального магазина производителя смартфона или мобильной ОС (Google Play Market, Huawei App Gallery), установить его и активировать в нем свои платежные карты.

Дмитрий Бочеров,
начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие»:

— Кошелёк Pay — одно из самых удобных приложений для ежедневных покупок. В него можно добавить не только банковские карты, но и дисконтные карты магазинов. Таким образом, для того, чтобы расплатиться за свои покупки и получить скидку (либо накопить баллы), достаточно иметь при себе только свой смартфон. Уверен, что наши клиенты с картами Visa по достоинству оценят удобство «Кошелька» и он будет пользоваться большой популярностью.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-") и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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