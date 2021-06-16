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Банк «Открытие» добавил подсказки для новых пользователей интернет-банка для МСБ

В интернет-банке «Бизнес-портал» для предпринимателей и компаний малого и среднего бизнеса появились новые функции, которые упрощают работу с ним, а также расширяют сервис для клиентов.

Работа за ноутбуком, телефон.
Работа за ноутбуком, телефон.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Начинающим пользователям интернет-банка теперь будут помогать специальные подсказки. Для первого входа появилась ссылка «Как войти?». Подсказка для смены временного пароля появится на экране как только истечет срок действия предыдущего.

Открыть дополнительные расчетные и специальные счета теперь можно онлайн, без предоставления документов на бумаге. Для этого необходимо подать заявление в «Бизнес-портале» — письмом в категории «Открытие счета». Затем выбрать тему — тип счета из списка. Для каждого типа откроется отдельный уже заполненный шаблон заявления. Его нужно только направить в банк.

Кроме того, появилась возможность отправить зарплатную ведомость будущей датой — функция доступна в разделе «Зарплатный проект». Для этого необходимо загрузить реестр и указать желаемую дату его исполнения. В выбранный день средства поступят на карты сотрудников. Зачисление ФОТ производится без комиссии.

Оформить экспресс-гарантию на «Бизнес-портале» теперь можно одним из двух удобных способов: через личный кабинет или по упрощенной заявке. Второй способ удобен для тех, кто еще не пользовался личным кабинетом. Сотрудник банка свяжется с клиентом, запросит необходимую информацию и поможет заполнить заявку в личном кабинете.

Подробности обновлений «Бизнес-портала» для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте opendigest.ru

ПАО Банк «ФК Открытие»

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