Банк «Открытие»: две трети сибиряков считают, что женщина имеет право тратить больше, чем зарабатывает

Сибирячкам, чтобы чувствовать себя финансово независимыми, достаточно зарабатывать от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. При этом половина сибирских мужчин (51%) считает, что женщинам вообще лучше не работать. Таковы результаты опроса, проведенного банком « Открытие » к Международному женскому дню 8 марта.

Около половины опрошенных сибиряков-мужчин считают, что главная роль женщины — мать и хранительница очага. При этом среди женщин-сибирячек лишь 36% считают своим главным предназначением материнство и домашнее хозяйство. Большинство представительниц прекрасного пола (52%) полагают, что женщина сама вправе решать, какая роль в обществе для нее будет главной.

В свою очередь, лишь 15% мужчин-сибиряков оставляют за женщиной безусловное право выбора своей роли в обществе. По этому показателю сибиряки — антилидеры в общероссийском «рейтинге». 2% сибирячек и 9% сибиряков заявили, что женщина прежде всего должна быть другом и партнером. 9% мужчин и лишь 2% женщин — что женой и любовницей. Одинаковая доля среди мужчин и женщин Сибири — всего по 2% - считают главной ролью женщины профессиональную реализацию.

66% женщин (один из самых высоких показателей среди регионов РФ) и 40% мужчин полагают, что мужчина должен содержать любимую женщину только по обоюдному согласию. 28% женщин и 45% мужчин (один из «лидерских» показателей среди регионов страны) согласны с тем, что мужчина обязан содержать женщину. Равенство полов в финансовом вопросе признают только 2% сибирячек и 13% сибиряков. Лишь 5% женщин и 2% мужчин считают, что полная финансовая зависимость женщины от своего партнера разрушает отношения.

Доля сибирских мужчин, которые считают, что женщине лучше не работать (24%), в 12 раз превышает долю женщин (2%), которые придерживаются такой же точки зрения. Взгляды полов на мотивы работы женщин вообще существенно расходятся. 48% женщин и только 29% мужчин уверены, что женщина должна работать ради финансовой независимости, 31% сибирячек и 20% сибиряков — для самовыражения. При этом 27% мужчин и лишь 19% женщин полагают, что женщина должна работать только в крайнем случае, если нет другой возможности обеспечить себя и детей. 3% сибирячек и 11% сибиряков заявили, что женщина должна заниматься исключительно детьми и семьей.

Более двух третей всех опрошенных мужчин (72%) и женщин (67%), считают, что женщина имеет право тратить больше, чем зарабатывает. Примерно треть из женщин и 40% мужчин согласны с тем, что делать это она может с позволения мужчины, оставшиеся 31% и 33% соответственно назвали возможность жить не по средствам естественной привилегией женщины.

Большинство респондентов (60−62%), независимо от пола, считают, что женщина, чтобы чувствовать себя финансово независимой, должна зарабатывать от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. Хотя мужчины в целом оценили порог доходов для финансовой независимости женщин ниже, чем сами представительницы прекрасного пола.

Среди женщин достаточным уровнем своей финансовой независимости доходы 20−40 тысяч рублей назвали 13%, 40−60 тысяч рублей — 21%, 60−80 тысяч — 22%, 80−100 тысяч — 19%, 100−200 тысяч — 17%, от 200 тысяч рублей и выше — 8%.

Среди мужчин достаточным уровнем финансовой независимости женщин доходы 20−40 тысяч рублей назвали 19%, 40−60 тысяч рублей — 30%, 60−80 тысяч — 14%, 80−100 тысяч — 16%, 100−200 тысяч — 12%, от 200 тысяч рублей и выше — 9%.

*Опрос проведен банком «Открытие» 26 февраля — 2 марта по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

ПАО Банк «ФК Открытие»