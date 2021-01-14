Банк «Открытие» и GlowByte первыми в России реализовали программу лояльности на базе программного решения класса CEP

Новая ИТ-платформа позволила банку « Открытие » централизовать продукты лояльности и персонализировать предложения для клиентов. У клиентов банка появилась единая программа лояльности и возможность получать максимум от всех банковских услуг — кешбэка, путешествий, сбережений.

Техническую реализацию проекта команды банка «Открытие» и GlowByte осуществили на базе EVAM CEP (Complex Event Processing) — инструмента, который позволяет реагировать на поведение клиентов в онлайне. EVAM интегрирован с основными бэк-офисными системами АБС, процессингом, интернет- и мобильным банком, клиентским фронтом. От идеи проекта до выдачи новых банковских карт и подключения первой тысячи клиентов прошло всего четыре месяца — уникально короткий для рынка срок.

Единая платформа позволила банку ускорить запуск продуктов, повысить надежность и гибкость. Банк «Открытие» получил возможность настраивать акции, мгновенно реагирующие на поведение клиентов. Это позволяет подобрать для каждого клиента наиболее подходящие ему предложения и строить интересные геймификации.

Андрей Федоров,

начальник отдела развития CRM-решений банка «Открытие»:

— Наша команда стремилась сделать программу лояльности, которая отличается от уже существующих на рынке. При этом мы стали первыми, кто реализовал ее на базе программного решения класса CEP.

Анастасия Хорошко,

архитектор GlowByte:

— Внедренная платформа позволила банку за короткие сроки запускать новые партнерские акции, вносить изменения в программу лояльности, а также является основой для запуска гемификационных механик, в том числе для игры «Собери рюкзак». Платформа значительно сокращает время сотрудников на расчеты и сверки по бонусам. Команда GlowByte продолжает сотрудничество с командой банка «Открытие», не только осуществляя технологические доработки, но и настраивая различные бизнес-сценарии акций в системе.

Новая программа лояльности, реализованная на новой платформе, стала массовой, интересной для каждого клиента банка и востребованной. Сейчас более 1,8 млн клиентов активно пользуются картами с новой программой лояльности и участвуют в сценариях расчета бонусов.

Держатели карт могут выбрать, что получить в качестве бонуса — 3% кэшбэка на всё или до 11% в любимой категории (рестораны, путешествия, транспорт, красота или здоровье на выбор). Могут подключить свои программы лояльности по ко-брендовым картам (Аэрофлот, Utair, РЖД). Клиенты из категории малого и среднего бизнеса могут получать кешбэк за покупки по бизнес-картам.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA-") и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.