Банк «Открытие» и Mastercard запустили совместную «Киноакцию»

Стартовала совместная акция банка «Открытие» и Mastercard для настоящих киноманов. В рамках «Киноакции» можно оформить выпущенную в специальном дизайне дебетовую карту супергероя с персонажами расширенной вселенной DC (Бэтмен, Супермен, Харли Квинн), легендарного мультфильма «Tom & Jerry» или «Охотников за привидениями». Обладатели новой карты Mastercard® получат 50% кешбэк на билеты в кино и примут участие в розыгрыше призов.

Принять участие в акции могут новые клиенты: для этого необходимо оформить карту на сайте банка с 16 сентября по 31 декабря 2021 года и оплачивать любые покупки от 300 рублей. Каждая покупка дает шанс выиграть приз.

Призы будут разыгрываться в четыре этапа. Главный приз акции — поездка на двоих на студию Warner Bros. и абонемент в кинотеатры на 3 года.

Общий призовой фонд акции включает три абонемента в кинотеатры на три года, 20 абонементов на год, 25 абонементов на полгода, пригласительные на закрытые премьерные сеансы и сертификаты на два билета в кино.

Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел. На каждом этапе участник акции может выиграть не более одного приза и на всех этапах — не более одного абонемента в кинотеатры на 3 года.

Также все держатели карты супергероя получают кешбэк до 2,5% на все покупки, бесплатное обслуживание в течение всего срока действия карты, повышенную ставку по счету «Моя копилка», переводы на карты других банков без комиссии, скидку 20% на отели и билеты при оплате бонусными рублями на travel.open.ru.

Карту Mastercard® в рамках «Киноакции» можно оформить онлайн на сайте банка «Открытие» с бесплатной доставкой в более чем 450 городов.

Полный список всех преимуществ и условий по карте доступен на сайте банка.

Возрастное ограничение: 18+

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.