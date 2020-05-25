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Банк «Открытие» меняет условия ипотечного кредитования

Банк «Открытие» снизил ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования на 0,7ПП. Кроме того, банк увеличил скидки для зарплатных и корпоративных клиентов, а также улучшил условия по кредитам с крупными суммами и по партнерским проектам.

Наиболее привлекательные ставки «Открытие» предлагает по программе «Новостройка». Теперь кредит на покупку строящегося жилья можно взять по ставке от 8,1% при условии оформления заявки онлайн.

Приобрести готовое жилье по программе «Квартира», а также рефинансировать ранее выданные ипотечные кредиты можно по ставке от 8,4%. Ставка по программе «Апартаменты» снижена до 9,5%, по программам «Свободные метры» (покупка квартиры под залог имеющийся недвижимости) и «Ипотека плюс» (возможность сделать капитальный ремонт по ипотечной ставке) — до 10,5% и 11,5% соответственно.

Кроме того, в «Открытии» продолжают действовать программы с государственной поддержкой — «Господдержка 2020» и «Семейная ипотека» по льготной ставке.

Нина Крючкова,
заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие»:

Мы предлагаем нашим клиентам большой выбор ипотечных программ — каждый может подобрать подходящий вариант в зависимости от своих возможностей и целей. На сегодняшний день наши условия кредитования — одни из самых привлекательных на рынке. Кроме того, ипотека в банке «Открытие» — это не только выгодно, но и очень удобно. Оформить заявку, получить кредитное решение и консультацию специалиста, а также подать необходимые документы в банк можно полностью онлайн, без риска для своего здоровья. Также мы допускаем альтернативные способы подтверждения дохода и занятости. Подать заявку на кредит сейчас можно, даже если у вас нет возможности получить у работодателя справку о доходах и копию трудовой книжки.

Условия по программе «Новостройка»

Цель кредитования — приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости в многоквартирном доме, аккредитованном банком «Открытие». Ставка — от 8,1% годовых. Сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для приобретения недвижимости в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования —от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос: от 30% до 80% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса; от 20% до 80% — в иных случаях. Валюта кредита — рубли РФ. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Ставка 8,1% годовых — только для онлайн-заявки. Действует при выполнении следующих условий: сумма кредита от 5 млн рублей; первоначальный взнос от 40%; страхование жизни и трудоспособности.

Условия по программе «Квартира»

Цель кредитования — приобретение квартиры или последней доли в квартире на вторичном рынке недвижимости. Ставка — от 8,4% годовых. Сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для приобретения недвижимости в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос: от 30% до 80% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса; от 20% до 80% — в иных случаях. Валюта кредита — рубли РФ. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Ставка 8,4% годовых только для онлайн-заявки. Действует при выполнении следующих условий: сумма кредита от 5 млн рублей; первоначальный взнос от 40%; страхование жизни и трудоспособности; страхование риска утраты (ограничения) права собственности на приобретаемую недвижимость.

Условия по программе «Апартаменты»

Ставка по кредиту — от 9,4%. Сумма кредита — от 0,5 до 30 млн. Первоначальный взнос — от 20% до 80%. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Целевое назначение — ипотека на апартаменты на первичном или вторичном рынке жилья. Сумма кредита — от 500 000 до 30 000 000 рублей РФ, если ипотека выдается для приобретения апартаментов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и от 500 000 до 15 000 000 рублей РФ для других регионов РФ. Срок кредитования от 3 до 30 лет. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Валюта кредита — рубли РФ. Процентная ставка от 9,5%. Первоначальный взнос: от 20% при приобретении апартаментов у ГК «ИНТЕКО»; от 40% для остальных объектов. Супер-ставка 9,4% годовых при соблюдении условий: а) приобретение Заемщиком апартаментов у ГК «Интеко», а также компаниями/застройщиками, которые находятся на проектном финансировании Банка; б) согласны страховать жизнь и трудоспособность.

Рефинансирование

Цель кредитования — погашение ипотечного кредита или займа, обеспеченного залогом квартиры или залогом имущественных прав по договору участия в долевом строительстве, залогодержателем по которому является банк или иная организация. Ставка при рефинансировании кредита, оформленного в иной организации от 8,4%; в банке «Открытие» от 9,7%. Сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО; от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Размер кредита от стоимости залога: от 20% до 70% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса; от 20% до 80% — в иных случаях. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Ставка 8,4% годовых — только для онлайн-заявки. Действует при выполнении следующих условий: cумма кредита — от 5 млн рублей; первоначальный взнос от 40%; действующая ипотека оформлена в другом банке; страхование жизни и трудоспособности; страхование риска утраты (ограничения) права собственности на приобретаемую недвижимость.

Условия по программе «Свободные метры»

Целевое назначение — приобретение жилой недвижимости на вторичном рынке недвижимости или путем инвестирования в строительство под залог имеющейся в собственности квартиры. Первоначальный взнос — от 30% до 80% от стоимости передаваемой в залог квартиры. Ставка от 10,5%. Сумма кредита от 500 000 до 30 000 000 рублей РФ для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и от 500 000 до 15 000 000 рублей РФ для других регионов РФ. Срок кредитования от 3 до 30 лет (вкл.). Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Валюта кредита — рубли РФ.

Условия кредитования по программе «Ипотека плюс»

Целевое назначение — капитальный ремонт и иные неотделимые улучшения квартиры, передаваемой в залог банку. Первоначальный взнос — от 40% до 80% от стоимости передаваемой в залог квартиры. Ставка от 11,5%. Сумма кредита от 500 000 до 15 000 000 рублей РФ для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и от 500 000 до 8 000 000 рублей РФ для других регионов РФ. Срок кредитования от 3 до 15 лет (вкл.). Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Валюта кредита — рубли РФ.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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