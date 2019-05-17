Банк «Открытие» на Алтае предлагает промо ставку 9,7% по ипотеке

Условия промо ставки действуют при подаче заявки онлайн на сайте банка «Открытие», сумме кредита от 4 млн рублей и при условии выхода на сделку в течение месяца после одобрения. Срок кредита до 30 лет, первоначальный взнос от 20%.

С более подробной информацией об условиях промо ставки можно ознакомиться здесь.

Эльвира Вебер,

управляющий банком «Открытие» в Алтайском крае:

Снижение ставки позволяет еще большему количеству потенциальных заемщиков принять решение об ипотечном кредите и тем самым решить пресловутый квартирный вопрос для себя и своей семьи. Благодаря этому запускается целая рыночная цепочка — растет спрос на кредиты, следом мы видим рост на объекты недвижимости и оживление на строительном рынке.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» — надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В 2019 году АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Открытие» до уровня А+, прогноз «Стабильный». Агентство «Эксперт РА» присвоило банку «Открытие» рейтинг ruAА- со стабильным прогнозом. Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.