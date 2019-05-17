Банк «Открытие» на Алтае предлагает промо ставку 9,7% по ипотеке

Условия промо ставки действуют при подаче заявки онлайн на сайте банка «Открытие», сумме кредита от 4 млн рублей и при условии выхода на сделку в течение месяца после одобрения. Срок кредита до 30 лет, первоначальный взнос от 20%.
С более подробной информацией об условиях промо ставки можно ознакомиться здесь.
Эльвира Вебер,
управляющий банком «Открытие» в Алтайском крае:
Снижение ставки позволяет еще большему количеству потенциальных заемщиков принять решение об ипотечном кредите и тем самым решить пресловутый квартирный вопрос для себя и своей семьи. Благодаря этому запускается целая рыночная цепочка — растет спрос на кредиты, следом мы видим рост на объекты недвижимости и оживление на строительном рынке.
Справка
ПАО Банк «ФК Открытие» — надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В 2019 году АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Открытие» до уровня А+, прогноз «Стабильный». Агентство «Эксперт РА» присвоило банку «Открытие» рейтинг ruAА- со стабильным прогнозом. Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.
Полные условия ипотеки «Новостройка» . Целевое назначение — приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости в многоквартирном доме, аккредитованном ПАО Банк «ФК Открытие». Процентная ставка от 10%. Сумма кредита — от 500 000 до 30 000 000 рублей РФ, если ипотека выдается для приобретения новостройки в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и от 500 000 до 15 000 000 рублей РФ для других регионов РФ. Срок кредитования от 3 до 30 лет. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Валюта кредита — рубли РФ. Первоначальный взнос: от 15% до 80% — если Вы получаете заработную плату на карту/счет в ПАО Банк «ФК Открытие»; от 30% до 80% — если Вы или хотя бы один из Ваших созаемщиков является индивидуальным предпринимателем/владельцем (совладельцем) бизнеса; от 20% до 80% — в иных случаях. Промо ставка 9,7%: оформление заявки онлайн, сумма кредита от 4 млн рублей и более; быстрый выход на сделку1; первоначальный взнос от 20%; страхование жизни и трудоспособности. Ставка 9,8% доступна в случае: приобретения квартиры у ключевого партнера Банка2 или оформления заявки онлайн при сумме кредита от 4 млн рублей; страхования жизни и трудоспособности (Банк принимает окончательное решение о выдаче кредита после представления необходимых документов). Ипотека по двум документам3: ставка от 10,5%; сумма кредита: для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 500 000 до 15 000 000 рублей, для прочих регионов Российской Федерации от 500 000 до 8 000 000 рублей; первоначальный взнос от 40% до 80%; упрощенная схема подачи заявки «Ипотека по двум документам» к Супер-ставке не применима.
1Заключение кредитного договора в течение 30-ти календарных дней с даты принятия Банком решения о предоставлении заемщику кредита.
2Перечень ключевых партнеров вы можете узнать в колл-центре или в отделении Банка.
3«Ипотека по двум документам» — рассмотрение заявки при представлении в Банк документа, удостоверяющего личность — паспорта гражданина Российской Федерации и второго документа, подтверждающего личность (на выбор): водительского удостоверения, удостоверения личности сотрудника федеральных органов власти, загранпаспорта, СНИЛС.
Полные условия ипотеки «Квартира». Целевое назначение — приобретение квартиры или последней доли в квартире на вторичном рынке недвижимости; приобретение квартиры, а также оплата иных неотделимых улучшений. Первоначальный взнос: от 15% до 80% — если Вы получаете заработную плату на карту/счет в ПАО Банк «ФК Открытие»; от 30% до 80% — если Вы или хотя бы один из Ваших созаемщиков является индивидуальным предпринимателем/владельцем (совладельцем) бизнеса; от 20% до 80% — в иных случаях. Процентная ставка от 10%. Сумма кредита от 500 000 до 30 000 000 рублей РФ для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и от 500 000 до 15 000 000 рублей РФ для других регионов РФ. Срок кредитования от 3 до 30 лет (вкл). Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Валюта кредита — рубли РФ. Промо ставка 9,7%: оформление заявки онлайн; сумма кредита от 4 млн рублей и более; быстрый выход на сделку1; первоначальный взнос от 20%; страхование жизни и трудоспособности; страхование риска утраты (ограничения) права собственности на приобретаемую недвижимость2. Ставка 9,8% доступна в случае: приобретения квартиры, находящейся в собственности Банка или оформления заявки онлайн при сумме кредита от 4 млн рублей или приобретения квартиры у ключевого партнера Банка3; страхования жизни и трудоспособности; страхования риска утраты (ограничения) права собственности на приобретаемую недвижимость2 (Банк принимает окончательное решение о выдаче кредита после представления необходимых документов). Ипотека по двум документам4: ставка от 10,5%; сумма кредита: для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 500 000 до 15 000 000 рублей, для прочих регионов Российской Федерации от 500 000 до 8 000 000 рублей; первоначальный взнос от 50% до 80%; упрощенная схема подачи заявки «Ипотека по двум документам» к Супер-ставке не применима.
1Заключение кредитного договора в течение 30-ти календарных дней с даты принятия Банком решения о предоставлении заемщику кредита
2Страхование риска утраты (ограничения) права собственности на предмет залога не предлагается Банком при приобретении Заемщиком квартиры у Продавца-Застройщика, являющегося первым собственником квартиры, зарегистрировавшим право собственности на квартиру после ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, построенного в соответствии с Федеральным законом
3Перечень ключевых партнеров вы можете узнать в колл-центре или в отделении Банка.
4«Ипотека по двум документам» — рассмотрение заявки при представлении в Банк документа, удостоверяющего личность — паспорта гражданина Российской Федерации и второго документа, подтверждающего личность (на выбор): водительского удостоверения, удостоверения личности сотрудника федеральных органов власти, загранпаспорта, СНИЛС.