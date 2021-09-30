Банк «Открытие» на Алтае запустил новую программу рефинансирования кредитов для малого и среднего бизнеса

Юридическое лицо или предприниматель может получить кредит на рефинансирование как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели.

Рефинансировать можно кредит стороннего банка на сумму от 300 тыс. рублей по ставке от 8% годовых без взимания комиссий.

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«При рассмотрении заявки в рамках данной программы банк использует упрощенную процедуру рассмотрения, что существенно сокращает время для принятия решения банком и тем самым экономит самый важный ресурс — время клиента. На сегодняшний день это одно из лучших предложений на рынке рефинансирования бизнес-кредитов. Воспользоваться программой клиенты могут в период с 20 сентября по 31 декабря 2021 года», — отмечает заместитель управляющего по малому и среднему бизнесу банка «Открытие» на Алтае Александр Кокорев.

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Подробности программы можно узнать на сайте банка www.open.ru

​Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.