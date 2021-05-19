Банк «Открытие» на 30% снизил стоимость экспресс-гарантий для предпринимателей

До 30 июня 2021 года клиенты банка из сегмента малого и среднего бизнеса могут оформить онлайн любую банковскую гарантию по сниженным тарифам.

В рамках акции на 30% снижены комиссии по экспресс-гарантиям: тендерные, на исполнение контракта, на возврат аванса и на исполнение гарантийных обязательств.

Остальные условия оставлены без изменений: клиенты «Открытия» могут получить гарантии на сумму до 200 млн рублей по всем видам продукта, кроме гарантий на возврат аванса, максимальная сумма которых составляет 100 млн рублей.

Банковские гарантии без залога и поручительств предоставляются предпринимателям для работы в рамках госзакупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП.

Экспресс-гарантии оформляются дистанционно, для этого необходим минимальный пакет документов. Решение о предоставлении таких гарантий банк выносит в течение одного дня.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA-") и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.