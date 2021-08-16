Банк «Открытие» нарастил выдачу кредитных карт более чем в полтора раза

Банк «Открытие» по итогам первого полугодия увеличил выдачу кредитных карт розничным клиентам на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Наибольший прирост (более 100%) был зафиксирован в сегменте предодобренных карт, оформленных в онлайн-каналах банка (в том числе виртуальные карты). Также более чем вдвое выросла выдача кредитных карт в дополнение к зарплатным картам. Это стало возможным благодаря новому процессу оформления кредитной карты, который занимает всего 3 минуты.

Средний размер одобренного кредитного лимита при этом вырос на треть и достиг 87 тысяч рублей, превысив допандемийный уровень.

«Кредитная карта остается для клиентов привлекательным финансовым инструментом, который позволяет не только удобно и безопасно оплачивать ежедневные покупки, но и получать кешбэк или экономить на процентах, используя льготный период. Мы рады видеть, что благодаря кешбэку 2% за все, льготному периоду до 120 дней и возможности бесплатно снимать наличные где угодно всё больше людей выбирают кредитные карты банка «Открытие», — отмечает Федор Портных, старший бизнес-лидер по кредитным картам банка «Открытие».

На сегодняшний день линейка кредитных карт банка «Открытие» представлена картой «Opencard» с кешбэком, картой «120 дней» с длинным льготным периодом, а также премиальной картой «Всё что надо», которая объединила в себе все возможности, которые важны пользователям кредитных карт. Со всеми преимуществами кредитных карт банка «Открытие» можно познакомиться на сайте банка.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.