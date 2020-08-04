На новых принципах проектного финансирования с эскроу-счетами совместно с банком «Открытие» строится 137 многоквартирных домов. По объему возводимых квадратных метров банк занял четвертое место в стране.

Наталья Кочеткова, заместитель управляющего банком «Открытие» в Алтайском крае по корпоративно-инвестиционному бизнесу, поделилась опытом первого года работы.

— Какие требования банк предъявляет к проекту?

— Прежде всего это реализация проекта в соответствии с ФЗ № 214, наличие исходно-разрешительной документации, в том числе разрешения на строительство объекта. Банк обязательно проводит оценку экономической эффективности проекта. Основной критерий — устойчивость денежного потока к снижению цен реализации. Этот показатель должен составлять не менее 15%.

— Как банк «Открытие» решает вопрос обеспечения по кредиту?

— В залог предоставляется участок, на котором возводится объект, а также 100% долей в уставном капитале застройщика и поручительство собственника и аффилированных участников проекта, например генерального подрядчика и технического заказчика.

Фото Анны Зайковой

— Каковы ставки по кредиту?

— В целом принцип такой: ставка рассчитывается каждый день и зависит от наполняемости счетов эскроу. Чем больше там средств дольщиков, тем ниже ставка. При хороших темпах продаж по договорам долевого участия ставка по кредиту для застройщика может составлять 0,01% годовых.

При этом банк активно участвует в программе Минэкономразвития. Для застройщиков, входящих в реестр МСП, в период субсидирования ставка льготная. Большинство проектов в крае соответствуют критериям участия в этой программе.

— Кредит выдается на конкретный дом. Что делать, если компании нужны средства на что-то еще?

— Мы понимаем, что крупнейшие строительные холдинги, реализующие несколько проектов, заинтересованы и в других кредитах. Поэтому предлагаем еще два продукта: бридж-кредит на покупку участков, оформление разрешительной документации и другие затраты по проекту до получения проектного финансирования, а также кредит на развитие бизнеса — на формирование нового земельного банка.

Фото Анны Зайковой

— Взаимодействует ли банк с застройщиками, которые строят жилье по договорам долевого участия, но без целевых банковских кредитов?

— Безусловно. Для них банк предлагает возможность дополнительно заработать. Если застройщик приведет к нам своих дольщиков для открытия счетов эскроу, он получит дополнительное вознаграждение, выступая в качестве агента.

29 млрд рублей депонировано в банке «Открытие» на 4070 счетах на 13 июля.

Самое время для ипотеки

СС0

Новая программа льготной ипотеки стала настоящим хитом на жилищном рынке. «Ее главные цели — поддержать население и стимулировать строительный сектор», — рассказал Михаил Бердоносов, заместитель управляющего по розничному бизнесу банка «Открытие» в Алтайском крае. Эксперт уверен: сейчас пришло самое лучшее время для ипотеки. И привел нам пять доводов:

Новая программа — это низкие ставки. «В банке «Открытие» ставка — одна из минимальных на рынке , 5,99%*", — объясняет эксперт. Низкая ставка позволяет удешевить и страховой полис по ипотеке. «Особенность нашего банка — возможность выбрать страховую компанию», — продолжает собеседник. Преимущества банка «Открытие» — низкий минимальный возраст клиента ( от 18 лет) и возможность подтвердить доходы справкой по форме банка или организации. Заявку можно подать и по упрощенной схеме — без подтверждения дохода. Оформить заявку на ипотеку сегодня можно через дистанционный канал — на сайте банка. В отделение банка надо будет прийти всего один раз: на подписание кредитного договора. Также удаленно очень удобно и обслуживать кредит — вносить платежи с любой банковской карты без комиссии и подавать заявления на досрочное погашение ипотеки. Если в вашей семье двое детей ( второй или последующие родились после 1 января 2018 года), вы можете рассчитывать на еще более низкую ставку по «Семейной ипотеке» — 4,7%**. Если же вы воспитываете ребенка-инвалида , то количество детей для ее получения не имеет значения: банк выдаст вам «Семейную ипотеку», даже если у вас всего один ребенок.

* Ставка 5,99% годовых действует при покупке недвижимости на первичном рынке (кредитный продукт «Госпрограмма 2020») под ее залог на срок от 3 до 30 лет, валюта — рубль РФ; сумма — от 500 тыс. до 8 млн руб. в зависимости от региона; первоначальный взнос — от 20 до 80% от стоимости передаваемой в залог недвижимости; при наличии согласия заемщика на страхование жизни и трудоспособности по тарифам страховой компании. Погашение задолженности — ежемесячно, равными платежами. Заемщик несет расходы по оценке предмета залога, страхованию и государственной регистрации права собственности. Решение о выдаче кредита принимается индивидуально. Банк вправе отказать без объяснения причин. Не оферта. Подробные условия на open.ru. ПАО Банк «ФК Открытие» (банк / банк «Открытие»). Лицензия ЦБ РФ № 2209 от 24.11.2014 г. 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. Реклама. 0+.