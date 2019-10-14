Банк «Открытие» объявляет о беспрецедентном снижении ставок по ипотеке

Ипотека на новостройку. Ставка 8,35% годовых для онлайн-заявки. Действует при выполнении следующих условий: cумма кредита — от 4 млн рублей +0,15% — при сумме кредита менее 4 млн рублей; первоначальный взнос — от 20%; быстрый выход на сделку; страхование жизни и трудоспособности. Цель кредитования — приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости в многоквартирном доме, аккредитованном банком «Открытие». Сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для приобретения недвижимости в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Первоначальный взнос: от 15% до 80% — если вы являетесь зарплатным клиентом банка «Открытие»; от 30% до 80% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса; от 20% до 80% — в иных случаях. Возможные надбавки к процентным ставкам по кредиту: +0,15% — при сумме кредита менее 4 млн рублей и/или невыполнении условия быстрого выхода на сделку; +0,3% — при несоответствии ни одному из критериев (зарплатный клиент банка, заявка поступила от партнера банка, заявка оформлена онлайн); +0,5% — при первоначальном взносе менее 20%; +1% — для ИП/владельцев (совладельцев) бизнеса; +2% — при отсутствии страхования жизни и трудоспособности. Надбавки к процентным ставкам суммируются. Банк принимает окончательное решение о выдаче кредита после представления необходимых документов.

Ипотека на вторичное жилье. Ставка 8,75% годовых для онлайн-заявки. Действует при выполнении следующих условий: cумма кредита — от 4 млн рублей +0,15% — при сумме кредита менее 4 млн рублей; первоначальный взнос — от 20%; быстрый выход на сделку; страхование жизни и трудоспособности; страхование риска утраты (ограничения) права собственности на приобретаемую недвижимость. Цель кредитования — приобретение квартиры или последней доли в квартире на вторичном рынке недвижимости. Сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей для приобретения недвижимости в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; от 500 тыс. до 15 млн рублей для других регионов РФ. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Количество заемщиков по кредитному договору — не более трех. Первоначальный взнос: от 15% до 80% — если вы являетесь зарплатным клиентом банка «Открытие»; от 30% до 80% — если вы или хотя бы один из ваших созаемщиков являетесь ИП/владельцем (совладельцем) бизнеса; от 20% до 80% — в иных случаях. Возможные надбавки к процентным ставкам по кредиту: +0,15% — при сумме кредита менее 4 млн рублей и/или невыполнении условия быстрого выхода на сделку; +0,5% — при первоначальном взносе менее 20%; +0,3% — при несоответствии ни одному из критериев (зарплатный клиент банка, заявка поступила от партнера банка, заявка оформлена онлайн); +1% — для ИП/владельцев (совладельцев) бизнеса; +2% — при отсутствии страхования риска утраты (ограничения) права собственности на приобретаемую недвижимость; +2% — при отсутствии страхования жизни и трудоспособности. Надбавки к процентным ставкам суммируются. Банк принимает окончательное решение о выдаче кредита после представления необходимых документов.