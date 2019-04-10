Банк «Открытие» открыл первый офис нового формата в Бийске

Офис «Петровский бульвар» стал 11-тым офисом банка «Открытие» в Алтайском крае, а также вторым по счету в Бийске и первым в городе — в новом формате.

Офис расположен на ул. Ленина, 256. Это центральная часть города с отличной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой. Большим удобством для клиентов является большая парковка для автомобилей рядом с отделением банка.

Ежедневно «Петровский бульвар» может обслуживать до 150 клиентов — физических и юридических лиц.

Дизайн нового офиса выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного обслуживания всех категорий клиентов. На площади около 320 квадратных метров размещена универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг населению, предпринимателям, обустроены зоны кассы и обслуживания привилегированных клиентов. Розничные клиенты здесь могут оформить дебетовую и кредитную карты, кредит наличными, вклады, инвестиционные и накопительные продукты, совершать валютообменные операции, воспользоваться услугами сейфового хранилища. В Центре ипотечного кредитования можно подать заявку и получить кредит на приобретение жилья. Также в офисе открыт Центр малого и среднего бизнеса, в котором юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить не только расчетно-кассовое обслуживание, но и оформить кредитные продукты и банковские гарантии. В офисе есть бесплатный доступ в интернет и инфосистема, с помощью которой клиенты банка могут решить многие финансовые вопросы самостоятельно.

В «Петровском бульваре» клиенты банка могут воспользоваться сервисом премиального уровня — для этих целей выделена специальная переговорная комната, которая гарантирует конфиденциальность при проведении деловых переговоров и встреч.

Во входной зоне установлены два банкомата, позволяющие клиентам самостоятельно круглосуточно совершать операции с получением и внесением наличных денег, переводы и платежи. Еще два подобных устройства находятся внутри офиса.

Квалифицированные специалисты банка готовы помочь клиентам сориентироваться в актуальных предложениях банка «Открытие» и выбрать наиболее интересные для себя условия. В том числе, оформить один из наиболее популярных на сегодняшний день продуктов — рефинансирование кредитов сторонних банков.

Режим работы офиса «Петровский бульвар»: С понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 часов, суббота и воскресенье — выходные дни.

Справка

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно-значимым банком. Банк работает на финансовом рынке с 1993 года. «Открытие» — универсальный банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входит «Росгосстрах банк», а также компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «НПФ Лукойл-гарант» (пенсионная индустрия), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), УК «Открытие» (управляющая компания). По состоянию на 1 октября 2018 г. капитал банка «Открытие» по российским стандартам финансовой отчетности составил 273,3 млрд рублей, активы — 1,32 трлн рублей (топ-10 на российском рынке). Клиентская база банка «Открытие» насчитывает порядка 180 000 юридических лиц и более 3,8 млн физических лиц, в том числе премиальных клиентов. Более 440 отделений банка различного формата расположены в 61 экономически значимом регионе России.