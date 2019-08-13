Банк «Открытие» перезапустил корпоративные карты с новым функционалом.

Теперь на базе карты действует «конструктор» по подключению нужных клиенту услуг. Это могут быть индивидуальный лимит для расходных операций и для снятия наличных, автоматическая конвертация, возможность самоинкассации, использования карты для оплаты командировок.

Корпоративная карта банка «Открытие» на базе международной системы Visa Business выпускается на 4 года. При этом первые полгода обслуживание карты бесплатно для клиента.

Держатели новых корпоративных карт также получили возможность использовать платежные сервисы Samsung Pay/ Apple Pay/ Google Pay. С использованием электронных кошельков стало значительно проще совершать покупки. Ведь электронные кошельки действуют везде, где можно оплатить покупку картами Visa по бесконтактной технологии. Данный сервис не тарифицируется и предоставляется владельцам корпоративных карт бесплатно.

Андрей Карасев,

старший вице-президент , департамент корпоративного бизнеса банка «Открытие»:

Наш банк настроен на предоставление корпоративным клиентам качественных и современных услуг в сфере платежных сервисов, с возможностью индивидуализации их функционала под потребности конкретного пользователя. Поэтому мы значительно обновили свои корпоративные карты. При этом мы хорошо понимаем, что корпоративная карта является лишь одним из инструментов для оперативных расчетов клиента, и основной ее козырь — это малый формат. Но даже если карта у вас не под рукой, а вы остаетесь на связи, то сможете использовать электронный кошелек на основе нашей карты, что очень удобно и практично. Мы планируем, что уже до конца июля будет выпущено более 700 карт. Надеемся, что наши клиенты останутся довольны их новым функционалом.

Справка

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

Источник: ПАО Банк «ФК Открытие»