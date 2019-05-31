Банк «Открытие» первым из банков представил образовательное мобильное приложение Open Academy для предпринимателей

У цифровой платформы Open Academy появилось бесплатное мобильное приложение в GooglePlay и AppStore с образовательным и медийным контентом.

Банк «Открытие» запустил первое на рынке образовательное мобильное приложение Open Aсademy для IOS и Android с фокусом малого и среднего бизнеса на цифровую трансформацию. Контент платформы делится на два блока — медийный и образовательный. Медийная часть включает кейсы предпринимателей, подкасты и статьи с советами. Основная цель — писать просто и понятно о digital-инструментах, которые предприниматель может применять в бизнесе. Также в медийном блоке будут размещаться интервью с экспертами по вопросам, которые больше всего волнуют бизнес (например, комплаенс и кэш-менеджмент) и анонсы важных событий для МСБ.

Образовательная часть контента Open Academy представлена модулями, которые помогут развивать бизнес с помощью онлайн-инструментов, искать клиентов в интернете, формировать и управлять командой в онлайне, а также оценивать прибыльность бизнеса.

Платформа Open Aсademy была создана банком «Открытие» в 2018 году для развития цифровых навыков предпринимателей и эффективного развития бизнеса.

Надия Черкасова,

заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»:

Одной из ключевых особенностей платформы является подход — предприниматели учатся у предпринимателей. Банк «Открытие» отказался от таких форматов, как лекции, теоретические курсы и вебинары в пользу обсуждения реальных практик и обмена опытом. Мобильное приложение Open Academy предоставляет возможность предпринимателям прокачивать навыки продвижения и личной эффективности ежедневно в удобном формате, используя опыт лучших компаний с реализованной цифровой трансформацией и масштабированием бизнеса.

Пройти обучение на Open Aсademy может бесплатно каждый предприниматель или тот, кто хочет им стать. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте academyopen.ru или скачать мобильное приложение в GooglePlay и AppStore. Практические знания на платформе представлены для новичков, самозанятых, малого и среднего бизнеса.

Источник: ПАО Банк «ФК Открытие»