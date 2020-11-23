Банк «Открытие»: почти у каждого второго сибиряка во время пандемии появилось желание начать копить деньги

79% сибиряков за время пандемии поняли, что им необходима финансовая подушка безопасности. При этом 34% непосредственно начали копить в разгар коронакризиса, а 15% стали инвесторами. Самыми доходными инструментами, по мнению сибиряков, являются банковские вклады и недвижимость. Таковы результаты опроса, проведенного банком « Открытие "*.

34% жителей СФО начали копить деньги во время пандемии. Для сравнения, больше всего таких респондентов в Дальневосточном (38%) и Приволжском (37%) федеральных округах. Меньше всего — в Южном федеральном округе (29%). Еще 43% опрошенных сибиряков пока не копили, но пандемия заставила их задуматься об этом (сибирский показатель на 8% превышает среднероссийский). Лишь 8% твердо заявили, что никогда не копили деньги и не собираются этого делать.

15% сибирских респондентов заявили, что стали в этот период инвесторами. Тут предсказуемо лидирует московский регион (22%), тогда как в Южном федеральном округе эта доля вдвое ниже (11%).

У 27% опрошенных, из тех, кто откладывает деньги, есть конкретная цель накоплений (наибольшая доля таких целеустремленных россиян в Южном Федеральном округе — 44%, наименьшая — в Сибири). На «черный день» откладывают деньги 30% сибиряков. На обычные бытовые нужды тратят накопления 25% сибиряков.

7% опрошенных заявили, что тратят накопления на инвестиции, причем эта доля достаточно ровно распределена во всех российских макрорегионах. 3% вообще не намерены тратить накопленные деньги, поскольку хотят оставить их детям.

Самым доходным инструментом для накоплений и инвестиций (открытый вопрос, можно было давать больше одного ответа), по мнению сибиряков, сейчас являются вложения в недвижимость. Так полагают 44% опрошенных.

31% сибиряков считают лучшим средством накопления классический банковский депозит, который по факту с большим запасом остается самым популярным у наших сограждан инструментом сбережения денег. Самая высокая доля поклонников банковских вкладов — в Московском регионе (41%), самая низкая — в Приволжском и Дальневосточном федеральных округах (по 27%).

17% сибиряков предпочитают конвертировать сбережения в иностранную валюту (для сравнения — 38% жителей Северо-Запада и лишь 13% на Дальнем Востоке). А 25% ставят на инвестиции в рынок ценных бумаг, покупку акций и облигаций.

19% сибиряков считают лучшим способом распорядиться накоплениями инвестиции в собственный бизнес.

Откладывать наличные и хранить их дома предпочли 15% опрошенных: наиболее популярен этот способ накоплений на Дальнем Востоке (25%), наименее — в Сибири (15%) и Московском регионе (16%).

9% жителей Сибири готовы инвестировать сбережения в криптовалюту, в частности, в биткоин. При этом главные крипто-скептики живут в Москве (2%), а главные крипто-оптимисты на Дальнем Востоке (13%).

*Опрос проведен банком ПАО Банк «ФК Открытие» 09−17 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.