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Банк «Открытие» подарит клиентам — предпринимателям 25 тысяч рублей призового кэшбэка

Банк «Открытие» и Visa запустили для клиентов — юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей акцию «Карта больше, чем офис», которая продлится до 31 августа. В рамках акции участники смогут получить призовой кэшбэк в размере 25 тысяч рублей в месяц.

Банк «Открытие».
Банк «Открытие».
Анна Зайкова.

В акции могут принять участие все виртуальные бизнес-карты Digital Business Card (DBC), выпущенные в период ее проведения. Для получения призового кэшбэка клиенты во время действия акции должны провести операции по безналичной оплате товаров и услуг на общую сумму не менее 15 тысяч рублей и переводы по номеру карты на общую сумму от 5 тысяч рублей.

Кэшбэк в 25 тысяч рублей можно получить три раза — за каждый календарный месяц во время действия акции.

Подробнее об акции и бизнес-картах можно узнать на сайте банка.

ПАО Банк «ФК Открытие». Информация действительна на момент публикации.

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