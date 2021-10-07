Банк «Открытие» поддержал новое бизнес-шоу на СТС

23 октября в 10:00 на СТС состоится премьера шоу «Купите это немедленно» с ведущим Александром Пушным. Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка « Открытие », стала членом жюри, которое оценит бизнес-проекты участников со всей страны.

Также в состав жюри шоу вошли известные российские инвесторы — Игорь Рыбаков, Александр Галицкий и Михаил Кучмент.

Надия Черкасова:

«Для начала бизнеса нужна идея и средства на стартовый капитал. А для уже работающего предпринимателя важно развивать и расширять свое дело. Банк „Открытие“ активно поддерживает предпринимателей на каждом этапе, и в первую очередь, в начале его пути. Каждому, кто готов действовать и предпринимать, несмотря на обстоятельства, банк предлагает финансовую и консультационную поддержку. Уверены, что новый совместный проект банка „Открытие“ и Национальной медиа-группы — „Купите это немедленно“ — поможет талантливым предпринимателям запустить свой бизнес и реализовать свою мечту».

На первом этапе участники попытаются за полторы минуты доказать уникальность своих разработок зрителям в зале. Если большинство будущих потребителей проголосуют за новый проект, бизнесмены также озвучат своё мнение и сумму инвестиций.

Миллиардер, входящий в список Forbes «200 богатейших бизнесменов России», совладелец «Технониколь» Игорь Рыбаков признаётся, что в новом шоу ищет в первую очередь полезные идеи:

«Мне бы хотелось увидеть образовательные и социально-значимые проекты, которые приносят пользу, чувство защищённости и улучшают качество жизни. И, конечно, я буду на стороне зрителей, если они захотят немедленно купить то, что представят участники программы».

Для коллеги Рыбакова по шоу, сооснователя Hoff Михаила Кучмента, важна прежде всего инновационная составляющая проекта:

«Мой основной интерес лежит в плоскости проектов, которые находятся в авангарде изменения культуры потребления, используют передовые технологии для улучшения клиентского опыта и создают новый интересный продукт. При этом я инвестирую только в те проекты, которые находятся в зоне моей компетенции, где я могу помочь в реализации бизнес-модели».

По словам венчурного инвестора и управляющего партнёра Almaz Capital Александра Галицкого, в первую очередь проект должен решать проблемы потребителей:

«Если не общества в целом, то хотя бы запросы отдельных социальных и возрастных групп. Что касается размера инвестиции, хочется, чтобы она позволила осуществить очередной этап в проекте. Мне важно понять, какой именно следующий этап, его реализуемость, и соизмерить это с моим „аппетитом“ инвестора».

Содействие в подготовке шоу оказывает Агентство инноваций Москвы. Над программой работают выпускники школы кино и телевидения НМГ «Индустрия», в числе которых известная актриса Валерия Шкирандо:

«Для меня это важный проект и новый этап в карьере. В нашей стране много очумелых ручек, поэтому такое шоу давно напрашивалось. И мне кажется, программа найдёт отклик у зрителей и спровоцирует их на творческую активность».

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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