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Банк «Открытие» подключил систему быстрых платежей в мобильном и интернет-банке

Теперь клиенты банка «Открытие» могут мгновенно переводить деньги в банки — участники системы быстрых платежей (СБП) по номеру телефона, а также получать входящие переводы из других банков-участников СБП. Это стало возможно благодаря подключению банка к СБП. Сервис работает в мобильном приложении и интернет-банке «Открытия». Ранее такие переводы были доступны в пилотном режиме ограниченному кругу клиентов, теперь они доступны всем клиентам физическим лицам. Переводы осуществляются в рублях.

Плюсы переводов через СБП:

  • переводы совершаются без комиссии;
  • не нужно указывать реквизиты счёта и номер карты, достаточно номера телефона получателя;
  • переводы можно осуществлять круглосуточно;
  • деньги приходят сразу же;
  • переводы возможны по любым счетам, как карточным, так и текущим (кроме депозитных);
  • для перевода не имеет значения, есть ли у клиента карта любой из платежных систем, достаточно счета;
  • можно в любое время отключить или активировать получение переводов из других банков по номеру телефона.

Максимальная сумма перевода в системе быстрых платежей составляет 600 тысяч рублей. При этом банки-участники СБП могут устанавливать дополнительные лимиты на переводы средств.

Система быстрых платежей — сервис Банка России, позволяющий физическим лицам мгновенно в режиме 24/7 переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим людям в банки, подключенные к системе.

Источник: ПАО Банк «ФК Открытие»

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