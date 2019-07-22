Банк «Открытие» подключил систему быстрых платежей в мобильном и интернет-банке

Теперь клиенты банка «Открытие» могут мгновенно переводить деньги в банки — участники системы быстрых платежей (СБП) по номеру телефона, а также получать входящие переводы из других банков-участников СБП. Это стало возможно благодаря подключению банка к СБП. Сервис работает в мобильном приложении и интернет-банке «Открытия». Ранее такие переводы были доступны в пилотном режиме ограниченному кругу клиентов, теперь они доступны всем клиентам физическим лицам. Переводы осуществляются в рублях.

Плюсы переводов через СБП:

переводы совершаются без комиссии;

не нужно указывать реквизиты счёта и номер карты , достаточно номера телефона получателя;

достаточно номера телефона получателя; переводы можно осуществлять круглосуточно;

деньги приходят сразу же;

переводы возможны по любым счетам , как карточным , так и текущим ( кроме депозитных);

как карточным так и текущим кроме депозитных); для перевода не имеет значения , есть ли у клиента карта любой из платежных систем , достаточно счета;

есть ли у клиента карта любой из платежных систем достаточно счета; можно в любое время отключить или активировать получение переводов из других банков по номеру телефона.

Максимальная сумма перевода в системе быстрых платежей составляет 600 тысяч рублей. При этом банки-участники СБП могут устанавливать дополнительные лимиты на переводы средств.

Система быстрых платежей — сервис Банка России, позволяющий физическим лицам мгновенно в режиме 24/7 переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим людям в банки, подключенные к системе.

Источник: ПАО Банк «ФК Открытие»