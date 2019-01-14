Банк «Открытие» повышает комфорт обслуживания клиентов в Барнауле

Для повышения качества обслуживания банк « Открытие » в Барнауле открыл офис по адресу улица Малахова, 79. Точка продаж расположена в перспективном районе города и сможет ежедневно принимать более 150 человек. Помимо стандартных банковских услуг клиенты смогут воспользоваться сервисом премиального уровня. В банке работает окно «Мои документы». МФЦ (Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) в Барнауле оказывает множество услуг населению и предоставляет к ним доступ в одном месте.

Дизайн дополнительного офиса выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов. На площади в 280 квадратных метров разместились: зона круглосуточного самообслуживания, в которой расположены банкоматы с функцией приема и выдачи наличных денежных средств, универсальная фронт-линия по предоставлению банковских продуктов населению, расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, кассовая зона, выделенная зоны для обслуживания привилегированных клиентов. Офис оснащен переговорной комнатой, что обеспечивает комфортность обслуживания, а также гарантирует конфиденциальность при проведении деловых переговоров и встреч.

Офис «На Малахова», г. Барнаул , ул. Малахова , 79. Источник: ПАО Банк «ФК Открытие».

Квалифицированные специалисты банка ответят на все интересующие вопросы об актуальных программах и услугах, предоставляемых банком «Открытие», помогут оформить их. В том числе в дополнительном офисе можно воспользоваться одним из наиболее популярных на сегодняшний день продуктов — рефинансированием кредитов сторонних банков.

Офис «На Малахова», г. Барнаул , ул. Малахова , 79. Источник: ПАО Банк «ФК Открытие».

Марина Корякина,

директор дополнительного офиса:

В данном офисе созданы все условия для комфортного обслуживания клиентов различного уровня. Я уверена, что они будут удовлетворены качеством предоставляемых услуг.

Режим работы нового офиса банка «Открытие» с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, суббота, воскресенье — выходной. Обслуживание юридических лиц осуществляется с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, суббота и воскресенье- выходные дни.

Офис «На Малахова», г. Барнаул, ул. Малахова, 79

Офис «На Малахова», г. Барнаул , ул. Малахова , 79. Источник: ПАО Банк «ФК Открытие».

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно-значимым банком. Банк работает на финансовом рынке с 1993 года. «Открытие» — универсальный банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входит «Росгосстрах банк», а также компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «НПФ Лукойл-гарант» (пенсионная индустрия), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), УК «Открытие» (управляющая компания).

По состоянию на 1 октября 2018 г. капитал банка «Открытие» по российским стандартам финансовой отчетности составил 273,3 млрд рублей, активы — 1,32 трлн рублей (топ-10 на российском рынке). Клиентская база банка «Открытие» насчитывает порядка 180 000 юридических лиц и более 3,8 млн физических лиц, в том числе премиальных клиентов. Более 440 отделений банка различного формата расположены в 61 экономически значимом регионе России.