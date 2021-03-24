Банк «Открытие» повышает лимиты на снятие наличных

Теперь клиенты банка могут ежемесячно снимать с карт до 1,2 млн рублей, а при наличии премиального статуса — до 4 млн рублей. Дневной лимит снятия составит 300 тыс. рублей и 1,5 млн рублей соответственно. Лимит для клиентов со статусом Private/Light Private — 2,5 млн рублей в день.

Указанные лимиты распространяются на дебетовые, кредитные и зарплатные карты любых платежных систем и категорий. Они действуют не только на снятие наличных, но и на прочие расходные операции по картам: переводы на карты сторонних банков, брокерские операции, сделки по финансированию и др.

При этом по переводам на карты сторонних банков для премиум- и Private-клиентов будут действовать отдельные лимиты: 600 тыс. рублей в день и 1,5 млн рублей в месяц.

Подробная информация — в разделе «тарифы».

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA-") и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.